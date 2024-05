Abogado Alberto Pretch y veredicto contra Fuente-Alba: “Cuesta dimensionar el nivel del fracaso investigativo que vimos”

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto y absolvió al ex comandante en jefe del Ejército, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y a su esposa, Ana María Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos por casi 3 mil millones de pesos.

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el abogado y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Pretch, se refirió a lo sucedido en este caso y a lo que aconteció durante la investigación.

Consultado por esto, Pretch fue enfático en señalar que “me ha costado, he visto dos veces el veredicto y cuesta dimensionar el nivel del fracaso investigativo que vimos”. En ese sentido, criticó el trabajo realizado por el fiscal Morales en esta investigación, “se supone que estamos hablando de uno de los mejores fiscales para investigar este caso y cuando uno escucha a la jueza, se da cuenta que no hicieron lo básico”.

Tras esto, explicó que “lo que se dijo ayer es que no existe la suficiencia probatoria para poder constituir el delito de lavado de activos. Lo único que se podía sacar en positivo es que se señala que, al menos 6 millones de pesos mensuales, no habrían sido destinados a gastos reservados del Ejército”.

En relación a la posibilidad de que este veredicto se pueda anular, Pretch enfatizó que “aún no conoce la redacción del fallo, no es poco habitual que un juicio se anule, pero me parece difícil que si la pericia está tan mal realizada, como dijo la jueza, esto se pueda remontar”.

Para culminar, subrayó que “para los efectos de la justicia ordinaria, Fuente-Alba, no habría cometido el delito de lavado de activos y es inocente”.