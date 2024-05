Diputado Lagomarsino por caso Putre: “El entrenamiento no puede ser una cuestión que lleve a la muerte”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el diputado y miembro de las comisiones de derechos humanos y salud, Tomás Lagomarsino, se refirió a lo acontecido en el caso Putre, como también al avance de la Ley Corta de Isapres, donde el parlamentario fue uno de los artífices del acuerdo en la comisión Mixta.

Sobre el fallecimiento de Franco Vargas, conscripto de 19 años, Lagomarsino fue enfático en señalar que “el entrenamiento de los conscriptos o cualquier personas que esté haciendo el servicio militar no tiene que ser una cuestión que lleve a la muerte. Estas son personas que aceptan ser sometidos a cosas fuertes, pero no que los lleve a la muerte, porque es evidente que son escenarios de entrenamiento donde deben estar controlados los riesgos”.

Por cómo será llevado este caso, indicó que “el parlamento tiene una mirada crítica y por eso se levantó una comisión especial investigadora que va a buscar recabar mayores antecedentes para emitir un informe final y ahí se tiene que ser lo más ponderado posible en función de las instituciones que tenemos”.

En relación al avance de la ley corta de Isapres, el parlamentario puntualizó que se llegó “a un buen acuerdo en la comisión mixta, que no deja conforme en la totalidad de los temas a ningún sector político en particular. El conjunto de medidas de mitigación terminan de despejar que las Isapres no van a quebrar en un corto plazo o que van a entrar en insolvencia”.

En ese sentido, explicó que “la Corte Suprema le pone el cascabel al gato y no podemos quedar estancados en lo mismo, hay que avanzar con un proyecto de ley que permita crear un fondo de compensación de riesgo, con ello se permite eliminar las preexistencias y la cautividad, es decir que los afiliados a Isapres no pueden cambiarse”.

Para culminar, aseguró sobre el sistema de salud que “tenemos una mezcla rara en Chile. Mucha gente habla de un sistema mixto, pero es solo mixto a nivel de prestadores, porque en seguridad social es un Frankenstein”.