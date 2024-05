Diputada Yeomans (CS) por ley corta de isapres: “Solamente es un parche para hacernos cargo de que se pague la deuda”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la diputada de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, abordó la jornada clave para la ley corta de isapres, ya que durante la tarde de este lunes 13 de mayo, la Sala del Senado deberá votar el informe del proyecto, emanado por la Comisión Mixta, que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema.

Consultada por cuál será su voto en la sesión de hoy, la diputada respondió que “yo concurrí a la Comisión Mixta, voté a favor, ahora lógicamente voy a hacer lo mismo, entendiendo que hay aspectos que no me gustan”. Por otro lado, “a quiénes más he visto complicados no es precisamente a la bancada del Partido Comunista, sino que más bien a la bancada de PPD, quienes han planteado sus desacuerdos y aprensiones”.

En cuanto a su postura frente a esta solución y la necesidad de reformar el sistema de salud, la integrante de CS opinó que “este es un parche solamente para hacernos cargo de que se pague la deuda y generar una transición, pero lógicamente la ley que establezca un nuevo sistema de salud, en donde se fortalezca lo público y se complemente con lo privado (…) para eso está un compromiso dentro de la ley corta con plazos”. En ese sentido, “por lo menos están los compromisos de presentación de proyectos de ley, creo que no da para más el tener este parche, no sirve para hacerse cargo de la herida completa, necesita una nueva legislación”.

Por último, sobre su rol de oposición en el Gobierno anterior, Yeomans expresó que “creo que la autocrítica siempre es positiva para hacer balances y para ver cómo un mejora, pero sí me preocupa que caigamos en la autoflagelación porque hay que ver el mapa de manera íntegra. A veces siento que se hace con una suerte de cizaña, una crítica muy feroz contra el Frente Amplio respecto a su comportamiento con el anterior Gobierno”.