Ignacio Imas por reforma al sistema político: “Nadie va a querer suicidarse políticamente”

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’ el gerente de asuntos públicos de Imaginaccion, Ignacio Imas, abordó lo que ha acontecido en la contingencia política nacional.

Consultado por la aprobación presidencial de Gabriel Boric, la más baja desde que asumió en La Moneda, Imas desdramatizó la situación y aseguró que “el presidente ha mantenido un tercio histórico. Yo le daría un par de semanas para ver si puede remontar”.

En ese sentido, por el camino que tomó el mandatario para ampliar ese 30% de aprobación, planteó que “justo le tocó el asesinato de carabineros en Cañete, la frase del perro matapacos y el discurso de Enade erosionaron parte de la confianza en un sector, entonces tuvo una tormenta perfecta en mala hora para él”. Sin embargo, agregó que “uno no se puede convencer si el presidente no toma acciones concretas, si él no le dice a la ministra Rojas y al ministro Grau que den un paso al costado, debido a que no tienen la misma concepción sobre el discurso que dio el presidente en Enade, entonces estamos bastante mal y no consolidando lo que dijo el mandatario en esa situación”.

Tras esto, recalcó que “el presidente puede cambiar de opinión y dar un giro, es legítimo, pero debe tener un sustento y cada vez que el presidente tiene un discurso moderado, al rato trata de ser condescendiente con su lado más de izquierda, entonces si no sigue una línea puede verse erosionado por estos dos sectores: el moderado y la izquierda”.

En relación a la cuenta pública que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, Imas indicó que es fundamental que el presidente toque tres aristas: “reforma previsional, seguridad y crecimiento económico”. Además, en otro aspecto, se mostró pesimista con el avance de una reforma al sistema político, “no creo que vaya a haber una reforma (…) nadie va a querer suicidarse políticamente. Eso es lamentable y es de las peores noticias que vamos a tener en este año, la gente quiere menos políticos y esa es la única cuestión que quieren en un cambio de régimen”.