Directora de Abriendo Puertas y trabajo del ministro de Justicia sobre el tema penitenciario: “Es realmente excelente”

En ‘Qué Hay de Nuevo’, la historiadora, directora de la Corporación Abriendo Puertas y académica de la Universidad Diego Portales, Ana María Stuven, se refirió a la situación de las cárceles, como también a la maternidad que llevan las mujeres privadas de libertad.

Respecto a la crianza de niños hasta los dos años en cárceles, en caso de que sus mamás cuenten con condenas privativas de libertad, Stuven aseguró que “el tema de los niños es muy muy doloroso. El ideal para un niño pequeño es estar con su madre. Eso no podemos discutirlo. Pero por otro lado, el bienestar del niño queda muy cuestionado al estar en una cárcel, porque efectivamente no está preso, y ahí se plantea un problema grave de derechos humanos. Naciones Unidas ha discutido sobre este tema, y ha recomendado que los niños no estén en las cárceles junto a sus madres, pero tú los alejas de la madre”.

En la misma línea, agregó que “lo que se está intentando hacer es que, las mujeres que tienen hijos menores, estén con penas sustitutivas o realizando algún trabajo desde sus hogares, trabajo comunitario, etcétera, con medidas cautelares, con control, de manera que no se separen de sus hijos pero tampoco tengan a sus hijos en la cárcel, que es un problema político grave, un problema de derechos humanos”.

En cuanto a la gestión del gobierno en esta materia, la académica de la UDP afirmó que “tengo que reconocer la labor que está haciendo el ministro de Justicia, es realmente excelente. Tiene como tema prioritario el tema penitenciario, entre otras cosas, porque él nos ha explicado que este es un tema que nos va a estallar en la cara. Hay hacinamiento en la mayoría de las cárceles, la situación está muy muy difícil. Por lo tanto, él está muy empeñado en intentar buscar soluciones de política penitenciaria. A las mujeres le interesan especialmente, y de eso yo estoy muy agradecida”. Asimismo, añadió que “el sistema está tan colapsado, porque los jueces, por el tema de la seguridad e inseguridad que la población detecta tan fuertemente, están muy proclives a dictar prisiones preventivas. Por lo tanto, ahí se producen atochamientos y hay personas que están hasta dos años y luego salen inocentes”.