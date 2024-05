Romy Vargas, madre del conscripto fallecido en Putre: “Si esto le hubiera pasado a un hijo de un general se aclararía altiro”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, conversamos con Romy Vargas, madre del conscripto Franco Vargas, quien falleció durante un entrenamiento en Putre, donde aún no existe una versión oficial de lo sucedido.

Consultada por si alguien del Ejército la ha acompañado en este proceso, fue tajante y señaló que “nadie se ha dirigido a nosotros como familia para darnos alguna explicación al respecto. Cuando ocurrió toda esta desgracia, el comandante Sebastián Silva me llama para decirme que mi hijo estaba en una rutina de entrenamiento, luego se desvaneció y falleció”.

Tras esto, acusó que el trato no fue el adecuado luego de lo sucedido: “No sé si llamarlo despectivo o clasismo, pero el comandante Silva me pedía los datos para ver el tema del Servicio Médico Legal y que después iban a buscarnos unas personas de Buin, pero estas no sabían nada y al llegar a la zona nos pidieron los nombres nuevamente. Perdimos todo un día por la gestión de Silva, llegué a las 7 de la tarde a Arica y el SML ya estaba cerrado”.

En relación a cómo sucedieron los hechos, informó que “cuando le pregunto a Silva qué pasó, él me dijo que fue una falla cardíaca, pero ese diagnóstico me lo dio sin la autopsia”, agregando que luego de que le comentaran esto, esperó su turno para hablar, respiró y les dijo firmemente que “los iba a demandar”.

En ese sentido, agregó que no trata de saber mucho sobre el trato que tuvieron con su hijo, “lo último que sé es que mi hijo suplicó por su vida y estos tipos en vez de socorrerlo, solo empezaron a patearlo en el suelo, diciéndole ‘maricón lesbiana, no sirves para el ejercito’ y en el último desmayo uno le dijo ‘te voy a golpear hasta que mueras porque no sirves’”.

Sobre las versiones que han asegurado que luego de conocer la información del deceso de su hijo se fue de compras a Tacna, aclaró que “decidimos ir para escaparnos del momento, caminamos y no hicimos nada, solo queríamos salir del lugar. Los mismos militares que me acosaron están tratando de difamarme diciendo que fui a comprar”.

Vargas fue enfática en subrayar que “voy a exigir justicia, eso busco desde el día uno. Tengo mis abogados, no me he metido mucho en el trámite legal, pero confío en los pasos a seguir de él y me da cierta esperanza que este caso vuelva a la justicia, porque quiero dejar en claro que esto no es político, es justicia por mi hijo”.

Posteriormente añadió que “el general Iturriaga tiene que darme una explicación, bitácora y los nombres de quiénes torturaron a mi hijo (…) si esto le hubiera pasado a un hijo de un general se aclararía altiro, si yo no voy a los medios, esto queda en nada”.

De todas formas, recalcó que “no todos los militares son iguales, mi hijo tuvo un cabo a cargo la primera semana que no era cruel, incluso los preparaba para el futuro. El general Iturriaga tiene que sacar de las filas a los traidores de la patria”.

Para culminar, expresó que en este caso “hay gente que sabe más y yo creo que le están mintiendo hasta el mismo general”.