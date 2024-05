Presidenta de la Sofofa condena caso de colusión en gases: “Genera un daño no solo a la confianza que la ciudadanía tiene en las empresas, sino a la actividad empresarial”

En ‘Más que Números‘ conversamos con Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), sobre el caso de presunta colusión en el mercado de gases industrias y hospitalarios, la relación entre el Gobierno y el empresariado, el panorama económico y la seguridad.

Consultada por cómo reciben la noticia del caso de presunta colusión entre empresas en el mercado de gases industrias y hospitalarios, Indura y Linde, entre 2019 y 2021, Navarro expresó que “la reacción siempre es de mucha rabia, condenamos enérgicamente cualquier práctica o conducta que afecte la libre competencia, porque esto genera un profundo daño no solo a la confianza que la ciudadanía tiene en las empresas, sino a la actividad empresarial”. Asimismo, destacó que en este caso en particular “tiene un agravante aun mayor porque proveen insumos claves para la salud y tiene un efecto en plena pandemia, donde estábamos viviendo una situación tan delicada”.

Respecto de los motivos de las compañías, la presidenta de la Sofofa señaló que “desconozco cuáles fueron las motivaciones, siempre estas motivaciones tienen una finalidad de negocio muy perversa (…) nos parece gravísimo, condenamos y creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias para desentrañar cuáles fueron las motivaciones tan perversas que hubo por detrás”. Por otro lado, consideró “pertinente” las multas asociadas a los responsables.

En cuanto a la tensa relación entre el Gobierno del presidente Gabriel y el empresariado, la cual se acentuó luego de que el mandatario criticara el discurso del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, en la Enade 2024, la experta opinó que “la tensión que existe en el país está mucho más vinculada a cómo volvemos a recuperar una tasa de crecimiento, como el que Chile solía tener antes del 2014, un país que no crece tiene claros efectos en la economía y en la vida de las personas”.

Siguiendo con lo anterior, afirmó que desde el mundo empresarial han estado muy dispuestos a cómo poner la evidencia sobre la mesa y qué se puede hacer, indicando que “en todas las reuniones técnicas que hemos mantenido con el Gobierno, tanto desde la Sofofa como de la CPC, no nos perdemos ningún segundo en cuáles son los temas importantes que tenemos que llevar a la mesa, entonces a mí estas discusiones la verdad es que siempre trato de bajarles el perfil porque no aportan a la discusión de fondo”. En ese sentido, hizo hincapié en que “nosotros los empresarios estamos súper alineados con los mensajes”.

Por otro lado, la empresaria chilena valoró que “el Gobierno haya puesto el crecimiento dentro su discurso, esto no estaba en el programa de Gobierno inicialmente”. Asimismo, recogió una de las frases del presidente Boric en Enade sobre que no nos podemos conformar con crecer al 2%, expresando que “eso para mí es un bálsamo para mis oídos, es decir, desde el sector empresarial, desde la Sofofa, estamos convencidos que conformarnos con un crecimiento mediocre del 2-3% no va a lograr los sueños que tenemos como país”.

Por último, reafirmó la importancia de enfrentar la crisis de seguridad y buscar medidas, ya que “si no enfrentamos este desafío unidos, el sector privado con el sector público, las distintas economías de la región, la verdad es que va a ser cuesta arriba atraer más inversiones al país”.