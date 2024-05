Constanza del Río nos comenta todos los detalles de su fundación “Nos Buscamos”: “Llevamos más de 500 familias reunidas”

En Qué Hay de Nuevo, la fundadora de la ONG ‘Nos Buscamos’, Constanza del Río, compartió la historia de su fundación, ganadora del premio Mujer Impacta 2018, y que tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por las adopciones irregulares en su proceso de búsqueda.

Respecto al trabajo de su organización, Constanza del Río señaló que “hoy día vamos a conmemorar los 10 años, y gracias a Mujer Impacta, con todo su apoyo que nos han dado en los últimos años, ya llevamos más de 500 familias reunidas, y tenemos más de 7.000 casos en nuestra base de datos online”.

En cuanto a las familias con las que trabajan, la directora de Nos Buscamos indicó que “nos dimos cuenta que casi todos los casos que se registraban con nosotros eran de madres de escasos recursos del sur de Chile, que decían que se les había perdido una guagua, que se las habían quitado, o que les habían dicho que la guagua había nacido muerta, pero que después, haciendo trámites, se enteraban que la guagua estaba viva”. Además, añadió que existía un juicio de valor de parte de quienes separaban a estas familias, creyendo que salvaban a los niños. Sobre esto, aseguró que “aquí tengo que ser súper categórica: no se estaban salvando niños. Aquí se estaban robando niños para venderlos. Punto. Que no se los robaran de la clase alta era porque no podían”.

Por último, del Río afirmó que “llevamos varios años trabajando con los tres últimos gobiernos, que son Bachelet, Piñera y Boric”, acusando que “Bachelet y Piñera nos recibieron, Boric aún no”. En la misma línea, agregó que “pudimos hablar con él, pero todavía no nos recibe de forma oficial. Y no quiero que nos reciba como ONG Nos Buscamos. No tiene que ver con el ego aquí. Queremos que reciba a las víctimas de tráfico infantil en Chile. Existen otras agrupaciones, dentro y fuera del país, que están luchando por lo mismo. Esto debería ser una política pública, porque estamos hablando de derechos humanos. Más de 25.000 niños fueron robados de Chile. Entonces, son 25.o00 mamás y familias que buscan a 25.000 adoptados. Por lo tanto, esto tiene que ser una política pública. Llevamos varias semanas buscando de nuevo una reunión con el presidente Boric, nos responden que sí, que se van a poner en contacto, que el gabinete se va a poner en contacto y nunca se han puesto en contacto con nosotros”.