Schmidt-Hebbel llama al Gobierno a retirar los proyectos de reforma tributaria y previsional por ser ‘malos para el país’

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Klaus Schmidt-Hebbel, economista y académico UDD, sobre el pacto fiscal, la reforma tributaria y de pensiones, además de la relación entre el Gobierno y empresariado.

Consultado por su postura sobre el pacto fiscal y la reforma tributaria y previsional, el economista declaró que “lo dije con todas sus letras, creo que lo mejor para el país, incluso para el Gobierno de Boric, para evitar futuras derrotas parciales o totales, en sus dos reformas emblemáticas, la parte tributaria y el pacto fiscal, igual que la reforma previsional completa, son proyectos que simplemente son malos para el país”. Esto ya que a su juicio, “son injustos, ineficientes y destruirán empleos”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “invito cariñosamente al Gobierno del presidente Boric a retirar los dos proyectos y no solamente quedarse en eso, sino que hacer algo que corresponde, que es llamar a dos mesas técnicas para estudiar una reforma tributaria integral y consensuada desde la izquierda hasta la derecha”.

Al analizar la propuesta tributaria, Schmidt-Hebbel admitió que, aclarando que no es experto en este tema en particular, “tiene algunos elementos correctos” y que respecto de la idea de control de evasión y elusión, “la mitad de esas propuestas son buenas, la otra mitad son más discutibles”. Asimismo, también “aplaudió“ la propuesta de reducir la tasa corporativa de impuestos a la renta a las empresas en Chile. No obstante, criticó la idea de subir los impuestos a los contribuyentes con ingresos mayores a los 4 millones de pesos. Por otro lado, cree que casi todo lo de la propuesta previsional es malo.

En cuanto a la tensa relación entre el Gobierno y el mundo empresarial, el académico UDD indicó que “esta tensa tensión sin duda que es un factor más en que la inversión esté muy deprimida en Chile (…) creo que más bien el ambiente crispado no influye directamente, sino que es reflejo de la dificultad que hay en Chile hoy día para emprender nuevos negocios”. En ese sentido, indicó que “en estas dificultades, no todas son producto de las omisiones o acciones de este Gobierno, más aun yo aplaudo al ministro Marcel por la iniciativa de reducir la intensa, extrema, ineficiente, mal concebida y mucho peor ejecutada, permisología”.

Por último, aseguró que si nuestro país vuelve a vivir un estallido social, “este país se autocondena al fracaso sistemático”.