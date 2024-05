Ministra Orellana tras detención de mujeres en protesta por Katty Hurtado: “Defender a Carabineros no quiere decir que no podamos manifestar preocupación”

En Qué Hay de Nuevo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la Ley de Sala Cuna, al caso de los ex cadetes de Cobreloa, y al eventual indulto a Katty Hurtado, junto con el actuar de Carabineros en una manifestación a favor de esta petición.

Agenda Sala Cuna

Respecto a la discusión en torno al proyecto de Sala Cuna, la ministra Orellana afirmó que “habían varias materias en las cuales, como gobierno, no estábamos de acuerdo. La primera de ellas es crear un registro de cuidadoras y asociar educación con cuidado. Creemos que esa era una medida que retrocedía en los estándares educativos conseguidos, desprofesionaliza el desarrollo del cuidado infantil”. En la misma línea, la ministra señaló que “considerábamos que, precisamente, el proyecto se ocupaba de muchas cosas, pero de lo que ocurre de la sala cuna para afuera. Y la sala cuna no es ladrillo y techo, es un factor de desarrollo infantil, y la palabra ‘educación’ casi ni se mencionaba”.

Además, la secretaria de Estado se refirió a las indicaciones introducidas a la Ley Sala Cuna por el gobierno, indicando que “son dos medidas. Una, es la indicación sustitutiva completa en el Senado, para reemplazar el texto del gobierno anterior, recogiendo algunas cosas pero también modificando otras. Y lo otro, es el proyecto de ley de modernización del sistema parvulario, que ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados y va a ser visto en la comisión de Educación. Estas dos medidas son la agenda Sala Cuna para Chile”. Y añadió que “situar la sala cuna como un derecho solo de las madres, y además limitado a las empresas de más de 20 trabajadores, es una traba a la contratación y a la participación laboral de las mujeres en un doble sentido”.

Modificaciones al sistema parvulario

En otros temas, la ministra Orellana advirtió que es fundamental la modernización del sistema parvulario, ya que “hay un número muy grande de estudiantes, que no con una mala intención, sino precisamente por la falta de modernización del sistema, están inscritos en tres jardines. Y esos cupos solamente se liberan a medida que el papá vaya, averigüe y renuncie a esa matrícula”.

Caso ex cadetes de Cobreloa

Sobre la acusación de violación grupal interpuesta en contra de un grupo de ex cadetes de Cobreloa, y la defensa de la víctima, la jefa de cartera manifestó que “los delitos sexuales en mayores de edad son delitos de acción penal pública, previo instancia particular. Esto significa que la víctima, como buena ciudadana mayor de 18 años que es, tiene libertad de decidir si quiere ir a juicio o no, porque esa es decisión personal de la víctima y de quien la representa, que en este caso es representación privada”. Y atestiguó que, como ministerio, “estamos en permanente coordinación, sobre todo en lo relativo a la seguridad de la víctima, porque sabemos que el fútbol desata algunas pasiones que, a veces, no tienen necesariamente en el centro el protegerla, y por eso estamos en permanente contacto directo”.

En cuanto a la detención de los jugadores, la autoridad declaró que “la acción de la Fiscalía, y el trámite de detención de la PDI, en base a los antecedentes de los que se dieron cuenta en la audiencia de formalización, porque quiero señalar que acá se han cumplido todas las garantías procesales respecto a los acusados, los dejó en prisión preventiva. Y esto es un avance inédito, en un hecho que ocurrió en septiembre de 2021”. Asimismo, la ministra asintió que “es bien decidor que en el último mes hayamos visto un cambio de actitud tan claro por parte del club. Pasamos de negar en base a un informe privado, a decir que nos vamos a hacer parte de la investigación. Agradecemos el cambio de tono, pero yo creo que, definitivamente, si en el entorno deportivo, tal como lo establece la ley para todos, hubiera una disposición hacia la prevención y hacia la acogida, evidentemente no tendría que pasar tanto esto”. Cerrando la discusión sobre el caso de Cobreloa, la autoridad enfatizó en que “en las primeras 72 horas luego de la agresión, las víctimas tienen derecho a una serie de prestaciones en la red de salud. Esto es importante, no solamente por ellas mismas, sino porque una buena primera acogida con profesionales y con una constatación de lesiones también puede ser determinante para el futuro de una causa judicial”.

Indulto de Katty Hurtado

Finalmente, la ministra Orellana abordó la revisión al eventual indulto de Katty Hurtado, una mujer que fue condenada a 20 años de cárcel por el homicidio de su ex esposo, en defensa propia. Sobre esto, aseguró que “la solicitud se ha canalizado a través, como corresponde por ley, del ministerio de Justicia. Actualmente, la Gendarmería está a cargo de desarrollar los informes correspondientes para continuar con el proceso. Hay que recordar que esto ha ocurrido antes en nuestro país”.

Sobre las manifestaciones de un grupo de mujeres que pedían el indulto de Hurtado, y la posterior intervención de Carabineros que fue criticada previamente por la ministra por su uso excesivo de fuerza, la autoridad mantuvo su postura, declarando que “yo creo que hubo reacciones como medias neuras, porque creo que defender la institución de Carabineros y apoyarla, no quiere decir que respecto a un procedimiento específico o que no podamos manifestar preocupación. La última vez que una manifestación de este tipo terminó así fue en 2017, y de hecho fue un caso que causó el reclamo de ONU Mujeres y la Unión Europea, por la desproporción. Yo hice el reclamo por las vías que corresponden, porque soy una persona formal, pero creo que no hay una contradicción entre buscar que las acciones de mantenimiento del orden público sean proporcionales y racionales. Aquí no había corte de tránsito ni amenaza a la seguridad del Palacio. Y creo que eso precisamente es mantener el diálogo respecto de los principios que son esenciales en una democracia, como también la libertad de expresión”.