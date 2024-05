Carlos Ward: “Felipe Alessandri es el hombre encargado de recuperar Santiago. En Lo Barnechea, Ward juega de local”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, conversamos con el candidato a alcalde por Lo Barnechea, Carlos Ward, sobre las consecuencias que trajo la decisión de Cristóbal Lira de no repostular al Municipio.

Consultado por la decisión de Alessandri a ir también por la alcaldía de Lo Barnechea, en vez de Santiago, Ward señaló que se mostró sorprendido, asegurando que “es un buen candidato, pero no sé si era para Lo Barnechea, él era el idóneo candidato que había perdido Santiago, todos me dicen que era innecesaria la disputa, porque yo era el candidato para ser el sucesor de Cristóbal Lira, quien por motivos personales no pudo seguir en el cargo, pero el señor Alessandri era el lógico candidato para recuperar la comuna de Santiago y la gente reclama eso”.

En ese sentido, se mostró intrigado por los motivos de Alessandri al querer ir por la comuna, pero sostuvo que “así son las reglas y así es la democracia, así que bienvenido”.

Para culminar esta arista, Ward le dejó un mensaje a Alessandri, “él es el hombre encargado de ir a recuperar Santiago. En Lo Barnechea, Ward juega de local”.

Seguridad

Respecto a la crisis de seguridad que enfrenta el país y cómo es posible combatir esta problemática en Lo Barnechea, Ward aseguró que “la comuna está bien estigmatizada por ser una comuna rica (…) tenemos muy buenos recursos, pero también hay mucha pobreza. Siempre hay cosas por hacer, la gestión del alcalde Lira ha sido muy bien recibida, pero uno siempre puede seguir esforzándose para que la Fiscalía y Carabineros puedan entrar a lugares complejos”.