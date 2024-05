Diputada Gazmuri (AH) señaló que hay que “dejar de lado los escenarios catastróficos” que han impuesto las isapres

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gazmuri, sobre la ley corta de isapres, proyecto que será discutido este jueves 2 de mayo a partir de las 15:00 horas, ad portas de que comience a aplicarse el fallo de la Corte Suprema el próximo 12 de mayo.

Consultada sobre los dichos de la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC) sobre que se puede ‘caminar y masticar chicle al mismo tiempo’, haciendo referencia a que sí se puede trabajar en distintos proyectos legislativos, tales como de seguridad, pensiones y salud, la parlamentaria “yo reafirmé las palabras de la diputada Cariola, los plazos sí dan, yo hubiera preferido una citación a la constitución de la Comisión Mixta el lunes o martes pasado, pero ese es resorte del senador Macaya”.

Sobre si van a existir propuestas como la mutualización en la ley corta de isapres, Gazmuri fue tajante al decir en que “ahí no van a existir propuestas, la mutualización es una atribución exclusiva del Ejecutivo que no va a presentar, eso está descartado”, haciendo hincapié en que “no va a haber reducción de deuda”. Asimismo, respecto de la posibilidad de pedir una prórroga para la aplicación del fallo de la Corte Suprema, la legisladora confirmó que está “descartado”. Por otro lado, en caso de que no se llegue a un acuerdo y se producen dos votaciones empatadas, por ejemplo, “todo lo que esté en discusión en la mixta muere y desaparece”.

En otro punto, la integrante del Partido Acción Humanista indició que hay ciertos estudios que muestran que “incluso sin ley, si esto no ocurriera y se tiene que implementar el fallo igual, a las personas que estarían hoy día con tratamientos de alto costo, el costo que sería para el Estado tampoco sería tan grande como se ha querido poner. Entonces, aquí primero que nada dejar de lado los escenarios catastróficos que nos han querido poner las isapres con todo su inmenso lobby mediático desplegado. Acá hay caminos y si la oposición pretender horquillarnos hasta el final para que se pierdan estos aspectos, bueno lo que va a quedar es la modalidad de cobertura complementaria y tendremos que seguir trabajando en ese sentido”.

Por último, en cuanto al clima de diálogo dentro de la Comisión Mixta, la diputada expresó que “es complejo porque tenemos puntos de bastante distancia entre la oposición y el oficialismo, como sabrá estamos empatados 5 a 5, entonces si la oposición insiste en que sus puntos mínimos son los perdonazos esto no va a pasar. Vuelvo a reiterar, cuando se empata dos veces en la votación, se cae lo que se está votando. Desde la oposición hemos visto una postura bastante dura”.