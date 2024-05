Senador Araya (PPD) cree que el Frente Amplio debería hacer una autocrítica sobre cómo han tratado a las policías

Esta semana, desde el Congreso se comprometieron a acelerar la tramitación de los proyectos relacionados a seguridad, tales como la Ley Antiterrorista y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), a raíz del triple homicidio de carabineros en Cañete el pasado sábado 27 de abril.

En ‘Qué Hay de Nuevo‘, conversamos con Pedro Araya, senador de Partido por la Democracia (PPD) e integrante de la Comisión de Constitución, sobre la crisis de seguridad que vive el país y discusión en torno a los proyectos.

Consultado por el trabajo de hoy martes, el senador PPD contó que “logramos avanzar bastante hoy en la mañana porque al final del día, lo que nos interesa, más que sacar un proyecto apurado, que salga un buen proyecto, que sea una herramienta eficaz”.

En cuanto a la Ley Antiterrorista, el parlamentario criticó que “uno de los principales problemas que tiene nuestra actual Ley Antiterrorista es que se exige lo que se denomina un elemento subjetivo del tipo, es decir, que aquella persona que comete un acto terrorista lo hace con el fin de causar temor y todos sabemos que es muy difícil probar la intencionalidad en un juicio. Lo que se hace con este proyecto es objetivar qué se entiende por delito terrorista”.

Respecto de lo que se viene, indicó que van a seguir sesionando hoy en la tarde para poder despachar la ley y la idea es que el jueves pueda ser aprobada en la sala del Senado, y que también están a la espera de lo que pasé con las RUF en la Cámara de Diputados.

Frente a la pregunta de si el mundo político debería hacer un mea culpa ante la crisis de seguridad que estamos viviendo, el miembro de la Comisión de Constitución declaró que “la principal crítica que debiéramos hacer es que en estos temas muchas veces ha primado la ideología, tanto para un lado como para el otro, y no ceder posición en pos de llegar a un acuerdo con un proyecto que permita ir zanjando este tipo de situaciones (…) las leyes que teníamos hace diez, quince años atrás podían contener y combatir la criminalidad que existía, pero hoy día es absolutamente distinta, donde las herramientas que necesita el Estado que muchas de ellas tienen que ser autorizadas por el Congreso, se entrampan en discusiones ideológicas”.

Siguiendo con lo anterior, apuntó a que “hay cierto sector del mundo político que tiene hacer una autocrítica respecto del relacionamiento que tuvo con Carabineros, con la Policía de Investigación. Cuando uno debilita las instituciones policiales el gran ganador es la delincuencia (…) yo no comparto el criterio que trató de fijar la ministra Carolina Tohá de que funcionarios formalizados tenían que dejar el cargo, especialmente, en el caso del general Yáñez”.

Sobre el partido o coalición que debería hacer la autocrítica, Araya apuntó que “yo estoy pensando en una buena parte del Frente Amplio que siempre tuvo una mirada que no fue republicana respecto de lo que estaba haciendo o dejaba de hacer la policía (…) el deber de todos es fortalecer estas instituciones, esto no quiere decir que es un cheque en blanco a la institución, pero uno no puede, en momentos complejos, acometer o tratar de descalificar porque se termina al final termina debilitando al sistema en forma general”.

Por su parte, espera que la Cámara Baja logre generar los mismos acuerdos que en el Senado, pero señaló que “entre sacar un proyecto apurado, que salga un proyecto mal hecho y que haya que estar modificándolo a los dos, tres meses de su puesta marcha, prefiero que salga un buen proyecto. Si la Cámara probablemente se tiene que tomar una semana más para ver las RUF, que se la tome, pero que envíe un buen proyecto”.