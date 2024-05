Pablo Allard y crisis habitacional: “Los tiempos de aprobación de los proyectos se están extendiendo más allá de lo deseado”

En conversación con ‘Más que Números‘, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, se refirió a la crisis habitacional que afecta a nuestro país, debido, en parte, al problema de la permisología.

Sobre la permisología y su impacto en la inversión en el sector de la construcción, el decano de la Facultad de Arquitectura UDD explicó que “a la tormenta perfecta de la crisis de financiamiento y la escasez de suelo que hay, de que todavía la industria no se recupera de los quiebres de stock de materiales y problemas que hubo con la mano de obra durante el covid, se suma que los tiempos de aprobación de los proyectos se están extendiendo más allá de lo deseado”. De esta manera, actualmente “estamos en una situación crítica porque además se ve que hay muy pocos permisos que se están solicitando en el último tiempo (…) estamos en una crisis de vivienda, de acceso a vivienda a bajo costo y claramente esto encarece la vivienda y la hace más escasa”.

Respecto de su columna en la que aborda el rol de los directores de obras en los municipios, Allard quiso aclarar que más que hacer un juicio sobre estos entes técnicos, apuntó a que existe “el temor a la firma”, es decir, “la responsabilidad administrativa finalmente recae en una persona individual y si esa persona no tiene los incentivos para hacer que los proyectos avancen (…) si esa persona está siempre cuestionada por las autoridades políticas del municipio, ahí se empieza a complicar”.

Siguiendo con lo anterior, hizo hincapié en que “quienes son finalmente los responsables de que haya suelo para viviendas, para desarrollo urbano, no es el Ministerio de Vivienda, tampoco son los directores de obras, son los alcaldes”. En ese sentido, indicó que “hay que cambiar un poco el foco y entender que los municipios están en función de sus vecinos (…) obviamente nadie está en contra de la permisología, al contrario, yo creo que los permisos son claves, están diseñados para garantizar que el desarrollo se realice de manera segura y responsable. El problema es que ese desarrollo sigue normas, que son los planos reguladores, que no están bien hechos, que están congelados o atrasados”.

Por último, al analizar el panorama habitacional en nuestro país, Allard expresó que “empieza a preocupar que la escasez de suelo que tenemos en las principales ciudades de Chile y que está derivando en la crisis habitacional, no se debe a que no haya suelo, sino que ese suelo está con normas que no permiten generar los mejores y más rentables usos económicos y sociales”.