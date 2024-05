Marcelo Catalán, subgerente de Estudios Bci: “Las perspectivas para los próximos trimestres son cada vez más favorables para el negocio de celulosa”

Conversamos en ‘Más Que Números‘ con Marcelo Catalán, subgerente de Estudios Bci Corredor de Bolsa, sobre las proyecciones de los resultados de empresas IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) para el primer trimestre, el portafolio recomendado de acciones y la situación de la siderúrgica Huachipato.

Sobre cómo estuvo el primer trimestre, Catalán señaló que “hemos estado muy en línea con lo esperado, pero también dejar súper claro que hay una alta heterogeneidad en las estimaciones”. En esa línea, expresó que “en general creemos que las perspectivas para los próximos trimestres son cada vez más favorables para el negocio de celulosa, el negocio forestal, y CMPC se debiera ver favorecido y Arauco también por escenarios más positivos”.

Consultado respecto de que cuando Huachipato anunció su cierre, la acción de CAP subió, pero ahora que decidió suspenderlo el panorama no ha cambiado mucho, el experto explicó que “cuando se anunció el cierre de Huachipato, la acción subió, ahora nosotros valorizamos cuánto es el efecto del Huachipato y era en torno a un 3%, y la acción subió un 7% ese día, pero es principalmente porque estaba generando grandes pérdidas en CAP”. En ese sentido, la subida de la acción se debió a un tema de costos dado el contexto que se estaba enfrentando, ya que “las tarifas no eran competitivas ni sustentables, es decir, el acero proveniente de China, al no haber ninguna barrera ni arancel que permita un mayor equilibrio competitivo en la industria es insustentable dado los costos de producción local”.

Siguiendo con lo anterior, cuando se anunció que iban a retomar sus operaciones “no hubo un gran cambio en el precio de la acción, no hubo una caída del 7%, por ejemplo, porque ahora estamos bajo un escenario con mayores tarifas y eso permite que sea más sustentable, pero es muy marginal el aporte de Huachipato hacia la organización de CAP”. Por otro lado, destacó que “lo más importante es el precio del hierro (…) creemos que CAP va a tener un buen desempeño durante 2024, una muy buena generación de flujo”.