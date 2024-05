Bárbara Figueroa, secretaria general del PC: “Que nos digan que cambiamos de opinión es insultar la inteligencia. El marco de 2019 no tiene nada que ver con lo que pasa hoy”

En Ahora es Cuando, conversamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, a propósito de la respuesta política al asesinato de tres carabineros en Cañete el sábado. Un contexto que llevó a la fiscalía pedir el aplazamiento de la formalización del General Director de la Institución, Ricardo Yáñez, por causas ligadas al Estallido Social, lo que fue criticado por militantes y parlamentarios del PC.

Al respecto, Figueroa afirmó que “lo que ha dicho Lautaro Carmona (presidente del partido) que la prioridad debe estar en dar respuestas a las familias. En quiénes están detrás de este hecho terrorista y encarcelar a los culpables” y agregó que “todo lo demás, lo que tenga que ver con la formalización del Director de Carabineros (…), son materias que complementan pero que no debieran sacar el foco de lo principal, que es que avance la investigación”.

La secretaria general del PC también enfatizó: “Quiero ser clara: Nosotros no hemos cambiado de posición. Cuando la fiscalía establece un proceso de investigación y de formalización, no vamos a ser nosotros los que digamos lo que tienen que hacer. Vamos a respetar lo que diga la fiscalía, porque son actores autónomos, no vamos a ser nosotros los que determinen los tiempos”.

De todas formas, Figueroa aseguró que: “lo que uno habría esperado es que en el marco de este desarrollo, hubiera sido el propio general Director de Carabineros el que tomara una decisión. Pero no viene al caso”.

Por último, la militante comunista criticó a quienes emplazan al PC por su postura en el pasado respecto a Carabineros, sobre todo en el Estallido Social : “Esto no es ni es actualización ni es falta de coherencia. Todos lo que nos dicen de que ‘miren, ustedes tiene que retrotraerse de todo lo que dijeron, ustedes cambiaron de opinión’, es insultar la inteligencia. El marco de 2019 no tiene tiene nada que ver con lo que está pasando hoy día”.