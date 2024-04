Senador Insulza (PS) tras triple homicidio en Cañete: “Hay que llevar acciones eficaces y evitar que esto vuelva a ocurrir”

En ‘Qué Hay De Nuevo‘ conversamos con José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista (PS) y exministro del Interior, sobre la agenda de seguridad, marcada por el triple homicidio de carabineros en la comuna de Cañete y la solicitud para aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Al analizar el crimen, el senador PS hizo hincapié en que “el problema es que no nos quedemos en el puro duelo, que realmente llevemos a cabo acciones eficaces y evitar que vuelva a ocurrir, y en eso no estoy viendo luces claras todavía”.

En cuanto a las alternativas y herramientas para enfrentar esta situación, Insulza expresó que “yo creo que tenemos instrumentos más que suficientes y algunos están pendientes y tenemos que decidirlo. Si alguien me dice que hay que tomarlo con el estado de sitio, pues busquemos esos instrumentos”. En ese sentido, hizo hincapié en que es partidario de tomar medidas a partir de lo que digan los expertos en el tema.

Siguiendo con lo anterior, sobre la respuesta de las autoridades de descartar el estado de sitio, ya que aseguraron que no ayudaría a resolver el problema, el senador PS aseguró que “bueno, si es así está bien, yo lo acepto, pero apliquemos bien las que actualmente se tienen, pero lo que me preocupa es que estemos dando la sensación de impotencia”.

Respecto de la propuesta de la UDI de aplicar una amnistía general para carabineros que hayan sido condenados o formalizados por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, el exministro del Interior manifestó que “eso no tiene nada que ver con lo que pasó ahora (…) aquí todo el mundo se lanza a legislar. Yo digo okey si yo estoy listo para legislar, pero busquemos racionalizar esto, estudiemos los pro y los contra de cada cosa”.

En otro punto, valoró la decisión del Congreso de acelerar la tramitación de proyectos como las Reglas del Uso de la Fuerza y de Inteligencia, señalando que “es bueno mostrar que uno está preocupado de estos temas, pero al mismo tiempo quiero saber exactamente las medidas concretas que estamos tomando para hacer retroceder a esta gente (delincuentes)”.

Por último, consultado por la solicitud ingresada por la Fiscalía para aplazar la audiencia de formalización del general Yáñez, Insulza opinó que “siempre he pensado que la formalización es una garantía para el procesado, por lo tanto, no veo la razón por la cual tenga que dejar su cargo, para mí es inocente mientras no se demuestre lo contrario”.