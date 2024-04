Exministro Larraín: “Si los proyectos que promovía el gobierno se aprobaban, yo creo que estaríamos mucho peor”

En entrevista con ‘Más que números’, el director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la actualidad económica del país y cómo afecta la delincuencia a esta arista.

Consultado por esto último, Larraín explicó que “al año, el crimen había generado un costo para el país de siete mil millones de dólares y este resultado se había doblado en los últimos diez años. Cuando el Estado no puede mantener la seguridad, entonces el sector privado debe hacer un esfuerzo, entonces tenemos un aumento en los costos de producción, lo que significa que la delincuencia es como una especie de impuesto enorme”.

En ese sentido, por las soluciones a este problema, indicó que “el camino más fácil siempre es decir que se cobren más impuestos”, acusando que “hay poca voluntad del gobierno para hacer una reingeniería del gasto público”.

En relación al último resultado del Imacec, el exsecretario de Estado, se mostró alegre por lo números, “pero cuando el año pasado se hace todo un tema para que crezcamos un 0,2%, de acuerdo a las cifras de Chile, esto significa una caída en el ingreso per cápita, no hay alguna razón para celebrar, sí hay una especie de alivio, pero no hay un buen motivo para hacer una gran celebración”.

Tras esto, agregó que “a veces el gobierno se atribuye su crecimiento, le doy algunas cosas que están haciendo bien, como en la disciplina fiscal, pero en términos de crecimiento los números son malos (…) si los proyectos que promovía el gobierno se aprobaban, yo creo que estaríamos mucho peor”.