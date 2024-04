Antonio Walker, presidente de la SNA y crisis de seguridad: “Para hacer frente a esto necesitamos voluntad política”

En entrevista con ‘Más que números’, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió a la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Walker sostuvo por el asesinato de carabineros en Cañete, que este hecho “ha conmovido a todos”, agregando que esta situación es de “preocupación, ya que el orden público y seguridad es el primer tema que nos han tocado en todas las comunas rurales, las bandas de crimen organizado se han desplazado y hay mucha inseguridad, narcotráfico y violencia”.

En ese sentido, puntualizó que en el tema de seguridad “hay que ser grandes y abordarlo como problema del Estado, creo que nos estamos acostumbrando a algo que no es normal, el nivel de violencia que está viviendo el país no es normal, pero no podemos esperar que se tengan que morir tres carabineros para tomar acciones”. Tras esto, apuntó a que “necesitamos proyectos de ley que entreguen más herramientas a las policías para actuar”.

Sin embargo, culminó recalcando que “no le hemos tomado el peso al problema profundo, doloroso y peligroso de la inseguridad que se está viviendo en Chile, no es normal todo lo que pasó. Aquí tiene que haber un gran acuerdo político para tratar este tema que es dramático, si no llegamos a tiempo, esto va a seguir ocurriendo, ya que aquí tenemos células terroristas y para hacer frente a esto necesitamos voluntad política”.