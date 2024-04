José Pablo Arellano, en la antesala del Maratón de Santiago 2024: “Todo el mundo que quiere, puede correr”

El domingo 28 de abril, las calles de la capital se llenarán de corredores para el Maratón de Santiago 2024. Desde las 07:30 de la mañana, los participantes se desplegarán en las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura para las corridas de 10, 21 y 42 kilómetros, comenzando la largada en el frontis del Palacio de la Moneda.

En el bloque BCI de Qué Hay de Nuevo, conversamos con José Pablo Arellano, gerente corporativo de experiencia cliente, marketing y UX de Banco BCI, quien se refirió a lo que será el Maratón de Santiago 2024, en la antesala al gran evento deportivo, y donde BCI se sumará como auspiciador.

Respecto al desafío de sumarse a la corrida, Arellano afirmó que “todo el mundo que quiere, puede correr. Y justamente por eso es que nosotros estamos detrás. Creemos que el hecho de ponerse una meta, en correr en particular, es bien de mateo. Proponerse hace algunos meses, no partir tan encima, pero ponerse alguna meta, el querer llegar, partir seguramente con los 10k, y luego salir a los 21k. La corrida donde más gente se inscribe no son los 10k, son los 21k. Esa es por lejos la más demandada. Eso quiere decir que, en general, la gente ya ha probado correr, y lo hace y llega, y ahora están apostando por distancias más largas. Entonces, yo creo que en verdad cualquiera que tenga ganas, y quiera, lo puede hacer”.