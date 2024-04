Andrea Repetto, directora de Espacio Público, sobre críticas a la gestión de Boric: “Hay un mundo que le molesta mucho que el PC esté en el Gobierno”

En ‘Más que Números‘ conversamos con Andrea Repetto, economista y directora de Espacio Público, sobre lo que dejó el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, la reforma previsional y la sala cuna.

Consultada por su perspectiva ante lo que fue Enade, la economista destacó que “después de la antesala en que había abierta hostilidad y todo el mundo esperaba que se fueran a los combos, la verdad es que ayer estuvo súper bien. Creo que la manera en que lo describió el Presidente me parece súper ilustrativa, estamos en el mismo equipo, veamos lo que tenemos en común, evidentemente no tenemos miradas exactamente iguales en muchas cosas, pero podemos echar adelante transformaciones pensando en que tenemos que buscar esos espacios de acuerdo”. En ese sentido, valoró su postura positiva y cree que “ha llegado la hora de reconocerle al Presidente que él sí cree en el crecimiento, que está preocupado de hacer transformaciones responsables”.

Sobre la cobertura de los medios respecto de la gestión del Gobierno y cómo está el país en términos económicos, la cual fue mencionada por el mandatario, Repetto apuntó a la negatividad que emana de los titulares, indicando que “se hizo un trabajo muy importante desde el Banco Central y también desde Hacienda para poder normalizar la economía y poder decir ‘ahora si tenemos un espacio para poder volver a la tendencia que teníamos y aspirar a más’, yo creo que eso fue el mensaje de ayer, escuchar al Presidente hablar de números concretos”. En este contexto, opinó que “aquí hay un tono distinto, el Presidente fue mucho más directo en decir cuál era relevancia que le da al crecimiento, ojalá esto agarre vuelo, los números no acompañan el discurso negativo”.

Siguiendo con lo anterior, consultada por si cree que existe cierta animadversión hacia el jefe de Estado, la directora de Espacio Público declaró que “no sé si es la prensa, no sé si hay culpables o no, pero creo que hay un mundo que le molesta mucho que el PC esté en el Gobierno, y hay otro mundo que le molesta mucho el Frente Amplio porque no se portó bien en los gobiernos pasados, entonces acá hay una cosa casi personal”. Ante este escenario espera que “los números ganen”.

Pasando a otro tema, respecto de la reforma previsional y si es que necesitamos más solidaridad después de tener la PGU, la economista señaló que “no se necesita la misma solidaridad que calculábamos antes de la PGU, de verdad vino a cambiar las circunstancias, lo que hoy día tenemos que pensar es cuáles son los grupos que están pensionados o están al borde pensionarse que requieren más apoyo, y la PGU no está diseñada para llegar a ese grupo tan específico”.

Por último, sobre la sala cuna y la empleabilidad femenina explicó que “el problema de la sala cuna es muy cierto (…) faltan muchas cosas y por eso esto es un trabajo que aunque se llegue a un acuerdo y se logre una reforma, va a tener que tener una implementación gradual y con harto pilotaje”. Con respecto a esto, hizo hincapié en la necesidad de tener “la infraestructura, recursos humanos, profesores y educadores capacitados de manera extendida en el territorio y también en los horarios”.