Entrevistas Ministra Jeanette Jara valora tono de Enade: “Se habían instalado algunas miradas que hacían difícil avanzar” Ocupada ha sido la agenda de la ministra del Trabajo Jeanette Jara. La secretaria de Estado no solo participó de Enade 2024, sino que además ha sostenido una serie de encuentros y conversaciones de cara a la implementación gradual de la ley de 40 horas, que desde el 26 de abril contemplan una reducción del trabajo semanal de 45 a 44 horas. En entrevista con ‘Déjate Caer Con Neme’, Jara se mostró contenta con las discusiones que se dieron en Enade, asegurando que quedó con una buena sensación: “Hemos tenido una conversación en un tono bastante más optimista y con mirada a futuro para nuestro país. Es una buena noticia, porque se habían instalado algunas miradas que hacían difícil avanzar. Se pueden tener miradas distintas, pero el objetivo tiene que ser común… Ojalá traduzcamos esto en hechos concretos”. La ministra del Trabajo se refirió también a este aparente cambio de opinión del presidente Gabriel Boric, que en su discurso en Enade dijo que es partidario de reformar el sistema político sin transacciones. Esto distó de sus palabaras hace algunos días, en donde el mandatario señaló que esto solo es posible si antes se avanza en otros temas como la reforma previsional: “El presidente manifestó algo que han planteado múltiples sectores políticos, que es fortalecer nuestra democracia y modificar el sistema político. Lo que dijo es que hay que avanzar con ambas agendas: Reforma previsional y sistema político. Sería raro avanzar solo en lo que los políticos queremos. Y creo que el llamado fue bien recibido por el mundo empresarial”. Por supuesto, esto llevó a entrar en el tema de la reforma previsional en sí, la cual después de 16 meses sigue enfrascada en discusiones en el Congreso. En ese sentido, Jara dijo entender la frustración: “Vamos a tener una importante reunión con los senadores de la comisión de Trabajo y el ministro de Hacienda para avanzar en el tema. Es efectivo que ha costado, y ha costado muchísimo, pero uno tiene que poner el foco en lo principal, que es que las pensiones son muy bajas. Igual hay varios temas en donde yo creo que hay buenos acuerdos, como avanzar en la cotización independiente, o la PGU. Hemos tenido algunos avances”. Eso sí, agregó que: “Decir una fecha hoy día no sería responsable de mi parte, porque esta reforma la tiene que aprobar la oposición. Habría que preguntarle a ellos”. Jara empatizó con quienes llaman a la clase política a llegar a un acuerdo, señanado: “La gente se debe preguntar por qué nos demoramos tanto. El tema es que no resolver esto es algo que no le sirve a nadie. Esa es una convicción que tenemos que tener todo. En Enade fue un buen ejercicio de diálogo en ese sentido”. 40 horas Con respecto a la implementación de las 40 horas, la ministra Jeanette Jara aseguró que le cuesta entender a los empresarios que creen que esta política será perjudicial para la prosperidad del país: “Es una mirada a la antigua. Las horas en el escritorio no indican productividad. Sin duda, cuando las personas están agotadas, o no tienen tiempo, o están sometidas a estrés, se producen muchas veces reiteradas licencias médicas por distintos tipos de patologías. Afectan la vida personal pero también la laboral. Tenemos el convencimiento que esta reducción gradual va a servir también a las empresas para mejorar su rendimiento”. En ese sentido, Jara enfatizó que varias empresas ya se han adelantado en la implementación: “Muchas empresas ya tienen 40 horas de jornada semanal. La gran mayoría son PYMES, que fueron las primeras en anticiparse”. También respondió algunas dudas, como qué pasará con aquellos que trabajan horas extras a las contempladas: “Se pueden hacer horas extras tal como antes. La única diferencia es que defines si esa hora se te paga o se te acumula para días libres”. También aclaró las formas en las que se implementará esto: “Primera alternativa: Hay acuerdo entre empresa y el sindicato, o entre la empresa y el trabajador. Segunda alternativa: No hay acuerdo, por lo que el empleador tiene que tomar esa hora y rebajarla uno de los días de la semana… Hay empleadores que han tratado de agregarle esta hora al tiempo de colación, pero eso no corresponde. Eso va a ser fiscalizado”. Para finalizar, Jara enfatizó que es el empleado el que dispondrá de su tiempo libre, y por eso no puede ser obligado a aumentar su hora de colación: “Lo que hay detrás de esta reducción de la jornada laboral es lo que se conoce como la soberanía del tiempo. O sea, que sea el trabajador el que decide cómo usa este tiempo extra”.

