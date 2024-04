Diputado Undurraga y condición del presidente Boric para reformar el sistema político: “Es un chantaje inaceptable”

Durante la tarde del 23 de abril, se confirmó la detención en Colombia de Dayonis Junior Orozco Castillo, uno de los involucrados en el asesinato del Mayor Emmanuel Sánchez. Desde el gobierno colombiano, informaron que colaborarán con la extradición, hacia Chile, del detenido.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a lo que ha acontecido en la contingencia nacional.

Consultado por esta detención, el parlamentario fue duro y apunto a que “la acción de captura no aminora el grave asesinato que perpetró este personaje”, agregando que en nuestro país “claramente hay una cantidad exagerada de migrantes venezolanos, pero siempre hay que hacer una distinción con los que llegaron de manera legal. Hemos tenido muchos problemas para poder extraditar a los migrantes venezolanos a su lugar de origen”.

Tras esto último, enfatizó en que “el mismo dictador maduro ha sido errático sobre este tema. Hace un blanqueo para poder reelegirse nuevamente”, por lo que “tenemos que poner en pausa los procesos migratorios, esto no significa detenerlos, sino que reanalizarlos”.

Sistema Político

El presidente Boric condicionó la promoción de cambios al sistema político exhortados por algunos parlamentarios de oposición al avance de la reforma de pensiones, la que se encuentra atascada en el Congreso.

Por estas declaraciones, afirmó que le causaron mucha sorpresa las palabras del mandatario, debido a que “si hay algo en que está de acuerdo la clase política, es que hay que formar el sistema, entonces es un contrasentido llamar a un acuerdo tan amplio y le ponga como condición aprobar ciertos proyectos de ley que son de su gusto. Eso es un chantaje inaceptable”.

General Yáñez

El Tribunal Constitucional (TC) revisó una segunda petición del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien recurrió a dicha instancia solicitando que se suspenda la causa que el Ministerio Público sigue en su contra por su presunta responsabilidad de mando durante el estallido social.

Tras esto, por tres votos contra dos, la segunda sala del TC no accedió a una nueva petición de Yáñez, quien será formalizado el próximo 7 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía por la causa que investiga la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En relación a la relación entre el gobierno y Carabineros, ad portas del aniversario de la institución y la próxima formalización de Yáñez, Undurraga subrayó que esta “no es solo buena con el presidente o parlamentarios , sino que también con la ciudadanía y así lo demuestran las encuestas. Me preocupa que la clase política, reaccione tan violentamente ante una formalización que no demuestra culpabilidad”, sosteniendo que “hay que cuidar la institución, aunque sea más fácil tachar de culpable a cualquier ciudadano, pero no se nos puede olvidar que la presunción de inocencia va antes que la presunción de culpabilidad”.