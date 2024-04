Paulina Yazigi, presidenta Asociación AFP, destacó la importancia de parametrizar las expectativas de vida: “Hoy tenemos la misma edad de jubilación que hace 100 años”

En ‘Más que Números‘ conversamos con Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación AFP, sobre el debate en torno a la reforma de las pensiones y la informalidad en nuestro país.

Respecto de la discusión sobre la reforma de pensiones, la cual se vio interrumpida varias veces el año pasado, Yazigi señaló que “fue un periodo con bastante intermitencia y bueno ahora en la etapa del Senado se está invitando a distintos expertos y vamos a ver ahí cómo sigue avanzando, esperamos que nunca se olvide la mirada técnica en esta discusión”.

Al analizar el problema con las pensiones actuales, la presidenta de la Asociación AFP apuntó a que “lo que tenemos que reforzar es el ahorro individual porque la pensión autofinanciada es la que está resultando baja, para por lo menos un tres de cada cuatro pensionados”. En ese sentido, hizo hincapié en que “debiéramos tener una pensión autofinanciada mayor”.

Siguiendo con lo anterior, las causas de esto radican en “el impacto de los retiros, los mismos cálculos de la Superintendencia de Pensiones apuntan a un impacto de aproximadamente un 28%”. Asimismo, “en la etapa de ahorro, vemos en Chile que hay grandes lagunas, hoy tenemos más del 50% de las mujeres menos de 15 años, una gran proporción cotizando solo cinco años o una vez por el bono por hijo”.

Para solucionar esto, la economista afirmó que “necesitamos una reforma de pensiones que aborde, por ejemplo, que la tasa de cotización es baja. En este periodo que tenemos lagunas efectivamente tiene que ver con el mercado laboral y, al mismo tiempo, el periodo que estamos cotizando es 10% y es poco”. Además, “está un tema que es súper complejo comentarlo que es el hecho de que estamos viviendo diez años más”. Esto ya que solo por el hecho de que vivamos diez años más hoy, la pensión es 30-35% más abajo.

Tomando en cuenta lo anterior, esto supone un gran problema, ya que “hoy día tenemos la misma edad de jubilación que tenemos hace 100 años (…) tenemos que abordarlo y no se trata de subirle la edad de jubilación a las personas que están cerca de pensionarse, se trata de tener una mirada de largo plazo, dejando ojalá parametrizado a las expectativas de vida de cada grupo en cada país”.

Pasando a otro tema, en cuanto a la relación con el Ejecutivo, Yazigi indicó que “nosotros hemos ido a reunirnos con el Ejecutivo por temas de pensiones, pero también por el tema de la mesa formalidad laboral (…) tenemos una informalidad laboral cerca del 30%, es uno de cada tres personas que trabajan y tienen ingresos, no cotizan”.

Frente a este escenario y si el ‘tono’ de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, es el adecuado o podría ser mejor, la experta opinó que “yo me hago cargo del tono que me corresponde a mí y ahí lo que intento siempre es que sea un tono de poder explicar los aspectos técnicos (…) no tenemos voto, los legisladores son los encargados de hacer las leyes, pero sí esperamos tener una voz”.

Consultada por el Encuentro Nacional la Empresa (Enade) 2024, que se llevará a cabo este jueves 25 de abril, Paulina Yazigi destacó que “la Enade siempre es una buena instancia para poner temas sobre la mesa, pero estos temas siempre están siendo puestos sobre la mesa. Los temas que más nos preocupan como país es el crecimiento, estamos estancados, podemos tener algunos meses con números que nos dan más ánimo, pero en general vemos un ánimo de poca inversión y mucha incertidumbre”. Asimismo, “también está el tema de la seguridad y la migración (…) la instancia de Enade es buena porque se vuelven a destacar estos temas, pero en realidad esto es un continuo, no es un evento de una sola vez”.

Por último, desde su puesto, el aporte que hacen las AFP para el crecimiento es que “se canaliza el ahorro de todas las personas, que cumple un doble fin, hacerlo crecer y multiplicar (…) esa es una parte de la ecuación y la otra es agregar el ahorro individual para convertirlo en ahorro nacional y con eso poder ayudar a financiar la inversión local”.