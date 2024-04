Matías Garretón: “El único buen negocio para el Estado, frente el crimen organizado, violencia  y delincuencia, es cortarle las ‘lucas’”

En conversación con ‘Déjate caer Neme’, el investigador del COES y académico de la UTEM, Matías Garretón, se refirió a la crisis de seguridad que afecta a nuestro país.

Consultado por la detención y de cómo escapó de Chile, Dayonis Orozco tras el asesinato del Mayor Emmanuel Sánchez, Garretón planteó que en que “hay un punto de hasta dónde se puede restringir la frontera”, puntualizando que “uno tiene que normalizar el tema migratorio en América Latina. El problema de esto es que es un muy mal negocio para el Estado, cuántos recursos se necesitan para atrapar a este tipo, es solo gasto”.

En ese sentido, enfatizó que “el único buen negocio para el Estado, frente el crimen organizado, violencia y delincuencia, es cortarle las ‘lucas’, porque o si no siempre irás diez pasos atrás, porque estos mercados que crecen más rápido que las instituciones que deben contenerlos”.

Sistema Político

El presidente Boric condicionó la promoción de cambios al sistema político exhortados por algunos parlamentarios de oposición al avance de la reforma de pensiones, la que se encuentra atascada en el Congreso.

Para Garretón, “está claro que el sistema no funciona. Esto no se reduce a un tema de fragmentación, sino a un tema de incentivos perversos en la política, estamos en un ambiente tan enardecido que no es posible hacer política constructiva”.

En relación a la sucesión de este gobierno y la posibilidad de que siga en el mando el oficialismo, señaló firmemente que “el gobierno está preparando la continuidad en el poder y por eso ha habido harto acercamiento entre el Frente Amplio y parte de la Concertación. Ayer el presidente identificó a personas de su gabinete que podrían sucederlo y yo creo que Tohá es un buen nombre”, agregando que actualmente, “lo que le queda a este gobierno para ser transformador es ponerle dientes a la inteligencia económica. Es algo que genera consenso, al menos, en la opinión pública”.