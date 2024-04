Manuel Villaseca, director de Estudios Acción Educar: “La Ley de Inclusión congeló el crecimiento del sistema y especialmente las vacantes de calidad”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar, sobre los resultados del estudio del proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2024, el cual arrojó que en 128 comunas del país los particulares subvencionados reciben más postulaciones que su número de vacantes, mientras que los establecimientos dependientes de los municipios o de los SLEP no llenan sus cupos.

Con respecto al gran porcentaje de vacantes que no reciben postulaciones, Villaseca explicó que entre los múltiples factores está “la concentración de preferencias en algunos colegios. En el estudio que hicimos encontramos que un 70% de las preferencias son dirigidas a colegios particulares subvencionados. Hay que ver de a dónde viene esta concentración en un tipo de colegio, pero también ciertos colegios que no reciben postulaciones. Creo que tiene mucho que ver con el poco crecimiento que se le ha permitido tener a la oferta particular subvencionada en el último año y que, al final, está redundando en que no tenemos una oferta de calidad”.

Al analizar el SAE, el director de Estudios de Acción Educar señaló que “es un mecanismo centralizado que asigna a los postulantes a sus vacantes en orden de sus preferencias y si un colegio no recibe postulaciones, nadie entra, pero efectivamente lo que hay acá es un problema más de fondo, más regulatorio de la Ley de Inclusión, que tiene que ver con una restricción para que los colegios particulares subvencionados crezcan o se abran nuevos”. Este escenario se ha hecho “más patente” en los últimos años debido al alza en la demanda por matrícula (número de postulantes), especialmente, por el flujo migratorio.

Siguiendo con lo anterior, lo que esto deja en evidencia es que “la oferta no estaba preparada y no se pudo preparar, no pudo crear nuevos cupos, no pudo crear nuevos colegios por las restricciones que hoy día están en la práctica impuestas para los colegios particulares subvencionados, entonces hay que empezar a revisar esas restricciones que tiene la ley”.

Por último, hizo hincapié en que “lo que tiene el sistema hoy día es que la regulación, que es la Ley de Inclusión, en la práctica congeló el crecimiento del sistema y especialmente las vacantes de calidad”.