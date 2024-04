Salvador Millaleo y veredicto contra Héctor Llaitul: “No pensemos que, porque hay una sentencia condenatoria, la violencia en la zona sur se va a terminar”

El pasado lunes 22 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó el veredicto condenatorio contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusado como presunto autor de delitos en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. En la instancia, el tribunal declaró culpable a Llaitul, y su sentencia será informada el próximo martes 7 de mayo, arriesgando 25 años de cárcel.

En Qué Hay de Nuevo, Salvador Millaleo, abogado de la Universidad de Chile, se refirió al veredicto que declaró como culpable al jefe de la Coordinadora Arauco Malleco.

Respecto a la detención de Llaitul, y su figura predominante como jefe de la CAM en los medios, Millaleo sostuvo que “no hay que equivocarse, es una estrategia deliberada. Esto no significa que sea el único líder, ni siquiera tenemos claridad que sea el más importante en términos reales. Obviamente, los otros líderes tienen otras estrategias que no aparecen, tiene que haber otros liderazgos porque hay otros grupos distintos de la CAM que han actuado y siguen actuando. Entonces, no nos equivoquemos. No pensemos que, porque hay una sentencia condenatoria acá, la violencia en la zona sur de parte de grupos radicalizados se va a terminar”.

En cuanto al estado de excepción que rige en la región de La Araucanía, el abogado de la Universidad de Chile indicó que “tenemos una medida que tiene muchos defensores pero sus resultados son más bien magros, y no vemos otra acción. Por ejemplo, todos los temas de inteligencia en Chile están pendientes”.

Por último, Salvador Millaleo se refirió al rol del Gobierno en la detención de Llaitul, afirmando que “esto va más allá de Llaitul. Tiene que ver con una política en general de seguridad en la zona, y una política de diálogo y reconocimiento en general con el pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, todavía como que estamos percibiendo que falta un plan. Lo que falta es una política que nos diga que, efectivamente, vamos a salir de esto”.