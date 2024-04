Pablo Zenteno, director del Trabajo, aclaró las dudas en torno a la implementación de la ley de 40 horas

En ‘Más que Números‘, conversamos con Pablo Zenteno, director del Trabajo, sobre la implementación de las 40 horas laborales y las dudas que han surgido al respecto.

En primer lugar, Zenteno explicó que la reducción de la jornada laboral será de manera gradual, por lo que se bajará una hora este año (44 horas), dos horas en 2026 y, por último, dos horas más en 2028, quedando en 40 horas. Al respecto, indicó que “también entran otras normas en vigencia, es una ley bien extensa, como la modificación al artículo 22, la posibilidad de tener bandas horarias de ingreso y salida para madres y padres cuidadores, y una nueva posibilidad de compensar horas extras con días de feriado adicional”, entre otras.

A raíz de la duda sobre si la reducción de una hora se debe hacer en un día o si se puede dividir en la semana, el director del Trabajo destacó que “hemos aclarado la regla, la norma entregó una posibilidad primero a las partes para realizar esa adecuación en función de la finalidad que persigue esta ley y, en segundo lugar, lo que establece es que si no hay acuerdos, es el empleador, el que respetando la regla de gradualidad y proporcionalidad, quien debe hacer esa reducción”. En este último caso, “tiene que hacerlo tratándose de una jornada de cinco días a lo menos en una hora en uno de esos días que va a tener que elegir”. En ese sentido, señaló que “es una ley tuvo un amplio consenso, entonces uno esperaría que ese consenso también se exprese al interior de las empresas”.

Frente a la pregunta de si es posible que una empresa extienda en una hora el tiempo de colación para mantener sus oficinas abiertas en el mismo horario que tenían antes, Zenteno declaró que “eso sería completamente ilegal, no solo porque significaría una modificación unilateral de una norma que tiene que ser pactada, sino porque además se haría tratando de burlar la adecuación de la jornada diaria de trabajo, eso sería absolutamente denunciable y fiscalizable”.

Por último, consultado por el artículo 22, el cual señala que cuando uno no tiene un jefe directo no tiene que someterse a una jornada de trabajo, y sobre cómo cambia su aplicación con la reforma de las 40 horas, la autoridad explicó que “la ley pretende reducir la jornada y por esa vía dar certeza respecto del tiempo de trabajo para efectos de saber el tiempo de descanso, y por eso era muy lógico que se redujeran las hipótesis del 22, que hoy día son seis, van a pasar a ser dos: trabajadores que tienen alta gerencia, directivos y gerentes, con facultades de administración y representación del empleador; aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus funciones tienen o no tienen fiscalización superior inmediata”.