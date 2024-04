Ministro Pardow y precio de la luz: “Tenemos que pagar la deuda y actualizar los precios”

En ‘Más Que Números‘ conversamos con Diego Pardow, ministro de Energía, sobre la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, iniciativa que tiene como fin mitigar las alzas de las cuentas de electricidad y crear un subsidio temporal que permita reducir las cuentas de luz para miles de hogares vulnerables.

Respecto del proyecto de ley, la autoridad detalló que “fueron cerca de tres meses de tramitación, que para las circunstancias actuales es bastante rápido, pero creo que es producto del trabajo previo que se hizo, hubo cerca de otros tres meses donde se trabajó entre Gobierno y oposición en ir poniendo en común la situación financiera actual del sistema eléctrico para clientes regulados”.

Debido a que en 2019 se congelaron las tarifas, se acumuló una deuda bastante grande de “seis mil millones de dólares”. Frente a este escenario, el ministro de Energía explicó que “tenemos que pagar la deuda y actualizar los precios, y ambos movimientos suponen obviamente alzas tarifarias”.

Consultado por la creación del subsidio, Pardow precisó que está dirigido “al 40% más vulnerable” y que tiene que hacerse por postulación y no de manera automática, ya que “el sistema eléctrico tiene número de medidor, pero no tiene números de RUT, no sabe la información de las personas que están detrás del medidor (…) a su vez porque esto igual es dinámico, la gente se cambia de casa y esto no es un subsidio para un medidor, es un subsidio para una persona y, por lo tanto, si una persona vulnerable se ve en la obligación de moverse a otro lado, la idea es que pueda volver a postular y tener esta ayuda social, y no que quede congelado en medidor que puede dejar de ser vulnerable”.

Siguiendo con lo anterior, admitió que “en la negociación inicial nos fue muy difícil encontrar un mecanismo permanente de financiamiento (…) lo que hicimos fue tratar de establecer un mecanismo de financiamiento transitorio, que mantenga las reglas de estabilidad fiscal, empezar a pagar este subsidio y trasladar ese problema para más adelante”. Esto último, ya que “cuando uno no es capaz de tener un acuerdo permanente respecto del financiamiento de una política social, la política la necesitas igual, entonces la única alternativa era hacerlo de manera transitoria”. De esta manera, estará vigente hasta 2026.

Por último, frente a la pregunta de cuánto del crecimiento del año pasado fue gracias a la hidrología, el titular de la cartera detalló que “una parte importante efectivamente. Hoy día estamos cerca del 60% de la inyección de la energía que se consume en el sistema eléctrico es con energías limpias”. El 2023 fue “un muy buen año en términos de hidrología lo cual fue muy positivo para el sistema porque tenemos una dificultad, nuestra capacidad de transportar la energía eléctrica está limitada”.