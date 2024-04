Diputado Schalper (RN) por moción de censura en la Cámara: “Evidentemente alguien no nos está diciendo toda la verdad”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Diego Schalper , diputado de Renovación Nacional (RN), sobre la moción para censurar a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentada por parlamentarios republicanos y socialcristianos, ya que acusaron intervención por parte del ministro Elizalde en el proceso de elección.

En primer lugar, el diputado de RN quiso aclarar que “yo la voy a votar a favor porque después de leer las cosas que se han ido diciendo, evidentemente alguien no nos está diciendo toda la verdad, no tengo cómo saber quién, pero cuando el vicepresidente Rivas dijo lo que dijo, lo dijo con mucha nitidez, y, por lo tanto, cuando después salió a rectificar o a intentar a aclarar, me da la impresión de que cualquiera se da cuenta de que esa clarificación no fue espontánea”. En ese sentido, “la cosa ha dejado un manto de duda lo suficientemente razonable para considerar que lo que corresponde es marcar muy nítidamente la autonomía del Congreso”.

Desde su punto de vista, expresó que “tengo la sensación de que aquí ha habido un poquito de inexperiencia al momento de evaluar la viabilidad de esto (…) cuando uno zarpa en un barco, tiene que tener la tranquilidad de que ese barco va a llegar a puerto y si no, evaluar si vale la pena zarpar en ese momento y en esos términos”. En esa línea, admitió que “se pudo haber ponderado esto mejor”.

Siguiendo con lo anterior y haciendo referencia a la moción de censura como herramienta, Schalper destacó que “cuando uno usa una herramienta como esta se hace responsable de que finalmente se logre la viabilidad política necesaria”.

Respecto de la acusación de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, cometió cohecho al haberle ofrecido la vicepresidencia a Gaspar Rivas, el parlamentario se mostró en desacuerdo, señalando que “yo me atengo exclusivamente a una cuestión política, o sea aquí lo que está en juego es la autonomía política del Congreso. Me parece que otro tipo de consideraciones se pasan un par de pueblos”.

Por último, consultado por el juicio contra la banda criminal Los Gallegos, Diego Schalper declaró que “espero que el Poder Judicial, con su debida autonomía y respetando los méritos de la causa, entienda que aquí estamos en presencia de una criminalidad extremadamente grave que requiere actuar en consecuencia. Yo creo que el fallo que vamos a tener en este juicio va a ser importante para que aquello que se avanzó en la ley de crimen organizado, que la Fiscalía y las policías han estado haciendo, encuentre un tercer capítulo favorable en una respuesta que como Estado estamos teniendo frente al crimen organizado”.