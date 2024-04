Cristián Valdivieso, director de Criteria: “La desconfianza en el sistema político, junto con la crisis de seguridad, hacen del país un caldo atractivo para voces populistas”

En Qué Hay de Nuevo, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, se refirió a la nueva encuesta Bicentenario UC publicada en abril, que refleja la preocupación de la sociedad en chilena en diversos temas asociados a seguridad, delincuencia, tolerancia y confianza en la clase política.

Respecto a lo que debería aspirar la actual oposición a partir de la última encuesta Bicentenario, Valdivieso afirmó que este estudio le habla mucho a la derecha, y sostuvo que “lo que cualquiera debiera aspirar es a intentar gobernar y no ganar el poder solamente, sino dar gobernabilidad”. En cuanto a algunas de las señales que entregó la última versión del estudio, añadió que “Chile es una sociedad eminentemente liberal en varias materias, particularmente en temas valóricos, y eso no ha cambiado”.

Respecto a los resultados obtenidos en materia de inmigración, que dan a conocer que un 86% de los chilenos considera que la cantidad de migrantes en Chile es excesiva, el director de Criteria señaló que “la sociedad en general no es particularmente xenófoba, en el sentido de decir que no quieren migrantes. Lo que les molesta es que los gobiernos no han sido capaces de ordenar una crisis migratoria que tiene que ver con una gran desregulación”.

Sobre la preocupación de la sociedad chilena en materias de seguridad, y el cambio en el discurso del Gobierno, Valdivieso manifestó que “el problema que tiene el Ejecutivo es que no logra alinear a todos sus sectores. Hay muchos que todavía se siguen oponiendo a ciertas leyes que se están tramitando, entre ellas las reglas del uso de la fuerza. En la medida que se empiecen a alinear, la gente empezará a mirar que hay ciertos cambios y avances”, junto con agregar que “en Chile hay una tremenda crisis de seguridad pública, pero también hay una tremenda crisis con los partidos políticos, y la desconfianza en el sistema político, en conjunto con la crisis de seguridad, hacen del país un caldo atractivo para voces populistas”.

El director de Criteria también se refirió a la ausencia del ministro de Economía, Nicolás Grau, a una cena en el marco de la Cesco Week 2024, ocasión en la que el ministro se excusó por haber estado en un partido de fútbol mientras ocurría la reunión. Sobre esto, Cristián Valdivieso aseguró que su inasistencia “es un autogol. El ministro puede dar miles de explicaciones pero es insostenible e inverosímil que no haya estado en una cita tan importante. Él puede decir que le tocaba a la ministra de Minería, que él había estado en otras instancias, lo que quiera, pero esas son explicaciones para un hecho que, sin duda, constituye un error”.

Por último, sobre la fatiga política del último tiempo, el director de Criteria declaró que “lo que debiera hacer el mundo político es aprovechar esta pausa para efectivamente hacer una reforma al sistema político, pero también pensar en cómo lo están haciendo, porque tú puedes reformar el sistema político y dejar dos bloques o partidos, pero si esos partidos se dedican a agarrarse a combos solamente, entonces no vamos a avanzar”.