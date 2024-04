Entrevistas Marcos Garzón, representante venezolano en Chile: “La población migrante venezolana no confía en el Partido Comunista” En ‘Déjate Caer con Neme‘ conversamos con Marcos Garzón, sociólogo y representante de organizaciones migrantes venezolanas en Chile, sobre qué piensa la comunidad sobre la relación del país con Nicolás Maduro. Consultado sobre a quiénes reciben en las organizaciones migrantes, Garzón declaró que “lo decimos ante el país con mucha responsabilidad, hay una situación migratoria bastante fuerte de venezolanos en Chile y estas organizaciones sociales trabajan con todo el segmento de la población”. En este punto explicó que justamente existen organizaciones que se enfocan en el tema del empadronamiento para la regularización de quienes han entrado por pasos no habilitados. De esta manera buscan actuar en el marco de la ley y promover el respeto a las normativas del territorio nacional. Respecto de los polémicos dichos del líder venezolano Nicolás Maduro, quien responsabilizó al expresidente Sebastián Piñera de traer a los ‘delincuentes venezolanos’ a Chile, el sociólogo expresó que “nosotros rechazamos todo tipo de opinión que vaya en contra de la población migrante y que provenga desde Venezuela, cualquiera sea sus actores, en este caso fue Nicolás Maduro quien lo emitió. No estamos de acuerdo con esas declaraciones, no todos los migrantes son delincuentes”. Frente a la pregunta de si el secuestro y posterior asesinato del teniente Ronald Ojeda fue responsabilidad del Gobierno de Maduro, el representante venezolano descartó tener información sobre aquello, pero manifestó que “sí tenemos la certeza de que pudiesen haber aliados de ellos acá que colaboran con cierta información de lo que hacen muchos dirigentes y activistas políticos en el país (…) de lo que ha pasado con Ojeda el panorama está profundamente claro, no estamos seguros en Chile y sí creemos que hay personas desde incluso dentro del mismo Estado colaborando con cierta información para el Gobierno de Venezuela”. En referencia a lo anterior, apuntó contra el Partido Comunista (PC), señalando que “nos llama la atención los pronunciamientos y posiciones del PC en intentar de tener o hacer ciertas cosas para favorecer al Gobierno de Venezuela. Nosotros rechazamos la posición del Partido Comunista con respecto a la migración venezolana, con el caso de Ojeda y vemos con una profunda preocupación como migrantes el hecho de que Karol Cariola presida la Cámara de Diputados, porque esto es un oxígeno en cuanto a situaciones claves para con el Gobierno”. Por tanto, reafirmó que “la población migrante venezolana no confía en el Partido Comunista”. Por último, desde su punto de vista indicó que “pareciera que hoy día la prioridad o la agenda del espectro político está centrada más bien en los migrantes venezolanos que en su propio país que es Chile, y esto genera por supuesto un gran rechazo y ola de xenofobia hacia nosotros”.

