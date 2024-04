Francisca Jünemann, presidenta de ChileMujeres, sobre Ley Karin: “Las 18 conductas que, según la ley, son constitutivas de acoso laboral, no están en ninguna parte. Eso es falso”

El 1 de agosto entrará en vigencia la Ley 21.643 de Acoso Laboral en Chile, también conocida como Ley Karin. Esta nueva normativa fue publicada en el Diario Oficial el pasado lunes 15 de enero, y modifica el Código del Trabajo para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

En Qué Hay de Nuevo, la presidenta ejecutiva de la fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, abordó la implementación de este nuevo decreto, y su importancia en espacios de trabajo.

Respecto al ingreso de estas demandas, Francisca Jünemann afirmó que “las personas que reciban esas denuncias, van a tener que ser personas que tienen que estar capacitadas con conocimiento del acoso y de lo que es la violencia en lugares de trabajo, que tengan enfoque con perspectiva de género”. Además, agregó que el ideal es que los comités que reciban estas denuncias sean mixtos, ya que “hay evidencia que te muestra que, cuando quienes reciben las denuncias de acoso son hombres, se desestiman muchas más denuncias que cuando hay una mujer o un grupo mixto”.

Por último, sobre qué conductas se podrán denunciar bajo esta ley, la presidenta de ChileMujeres sostuvo que “me preocupa, porque han salido en todos los medios las 18 conductas que, según la ley, son constitutivas de acoso laboral. Eso no está en ninguna parte. Eso es falso. No está ni en la ley, ni en los dictámenes. No es que sea falso que puedan constituir acoso laboral, pero no es cierto que la ley lo establece como acto constitutivo de acoso laboral”.