Luis Cuello, diputado PC, sobre solicitud de censura a la Mesa: “Va a ser rechazada el lunes””

Por primera vez en la historia del país, el Partido Comunista preside la Cámara de Diputadas y Diputados, tras el triunfo de la diputada Karol Cariola en la elección del lunes 15 de abril. En la testera, también está el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, en la primera vicepresidencia, y el diputado Demócrata Cristiano, Eric Aedo, como segundo vicepresidente. Sin embargo, tras unas declaraciones de Rivas, quien afirmó que el ministro Álvaro Elizalde le ofreció la vicepresidencia, el partido Republicanos presentó una solicitud de censura a la nueva mesa, acusando intervencionismo del Gobierno en la conformación de la testera.

En Qué Hay de Nuevo, conversamos con el diputado comunista, Luis Cuello, quien se refirió a la nueva mesa que dirige la Cámara Baja, y a la solicitud de censura a menos de 24 horas de su elección.

Respecto a la llegada del Partido Comunista a la presidencia del organismo, Luis Cuello sostuvo que “es muy positivo, significa romper con una suerte de veto que se había impuesto hacia el Partido Comunista. Y fortalece la unidad del oficialismo. Esto marca un punto de inflexión”. Además, agregó que “va a ser una mesa que, a mi juicio, va a dar garantías a todos los sectores que están representados acá en la Cámara, por lo tanto la idea es que tengamos un debate equilibrado y que se permita avanzar en la agenda que le importa a la ciudadanía”.

Sobre la solicitud de censura impulsada por una parte de la bancada de oposición, el diputado señaló que “me parece una petición destemplada, caprichosa, que no tiene fundamento alguno. Creo que hay sectores de la extrema derecha, porque no son todos, acá hay solamente dos sectores que han buscado una excusa de forma bien antidemocrática. La mesa lleva 24 horas ejerciendo sus funciones, me parece bien insólito eso. Y presentaron esta solicitud de censura que además no ha reunido apoyos. Yo sé que hay varios diputados de oposición han dicho que no están respaldando esto”.

En cuanto a la discusión que surgió entre la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y Paulina Yazigi, representante de las AFP, a propósito de la edad de jubilación, el parlamentario declaró que “me sorprende la audacia de las AFP, de plantear esto. Realmente me parece inaceptable, teniendo en cuenta que el sistema de AFP está en crisis; no para ellos, sino para los jubilados, que están recibiendo pensiones que no les alcanza para cubrir lo más básico. Entonces, considerando esa realidad, que hoy día las AFP están pagando pensiones de miseria, que en parte se aligeran por el aporte del Estado a través de la PGU (Pensión Garantizada Universal), me parece inaceptable que, además de eso, pretendan subir la edad de la jubilación”. Y concluyó que “acá hay una industria que se está protegiendo y, al mismo tiempo, quiere aumentar sus ganancias millonarias”.

Por último, al ser consultado sobre la votación de la censura a la testera, el diputado Cuello manifestó que “estimo que esa petición de censura, dada la falta de fundamentos, dado lo caprichoso de ella, no va a tener los apoyos suficientes, por lo tanto, va a ser rechazada el lunes acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados”.