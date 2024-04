Diputado Mirosevic por dichos de Bullrich: “Si Argentina tuviese antecedentes reales, ¿ustedes creen que la ministra de Seguridad haría un punto de prensa?”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal (PL) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para abordar justamente cómo están las relaciones internacionales de Chile a raíz de los últimos episodios que han significado tensiones diplomáticas, por ejemplo, con Venezuela.

Respecto de los polémicos dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien públicamente aseguró que nuestro país tenía presencia del grupo terrorista Hezbollah, el diputado del PL cuestionó que “si Argentina tuviese antecedentes reales, concretos, fuentes verídicas respecto de esto, ¿ustedes creen que la ministra de Seguridad haría un punto de prensa para entregar esa información? Es imposible, por supuesto que nos genera un sospecha, más bien parece una campaña comunicacional para atacar a Chile”.

Siguiendo con lo anterior, señaló que “la inteligencia de nuestro país conversa con la inteligencia de otros países, eso es evidente, entonces esos no son los canales para entregar una información de ese calibre. No quiere decir que haya que bajar las alertas, pero no necesitamos que una ministra del país vecino nos venga a entregar una información, una alerta, poco verídica”.

Como respuesta a sus declaraciones, el presidente Gabriel Boric confirmó que se envió una nota de protesta al país vecino para demostrar su disconformidad. Al respecto, Mirosevic opinó que “sí basta con la nota de protesta (…) da la impresión de que hay un intento de construir artificialmente una tensión con Chile”.

Pasando a otro tema, consultado por los dichos del líder venezolano, Nicolás Maduro, quien responsabilizó al fallecido presidente Sebastián Piñera de traer a los “delincuentes” de Venezuela a Chile, el parlamentario declaró que “si bien el expresidente Piñera hizo una invitación públicamente a la migración venezolana a venir a Chile, eso es muy distinto a la acusación que hace Nicolás Maduro (…) parece inverosímil imputarle eso, yo creo que cometió un error con la invitación, pero eso no tiene que ver con haber amparado al Tren de Aragua”.

Por último, en cuanto a las diversas propuestas que han planteado ciertas figuras políticas para enfrentar esta crisis migratoria con Venezuela, tales como prohibir durante dos años el ingreso de ciudadanos venezolanos, Mirosevic afirmó que “no descartaría ninguna propuesta en concreto”. Desde su perspectiva, “una medida más efectiva contra la criminalidad extranjera en Chile es fortalecer la inteligencia, la Fiscalía y la capacidad investigativa para desbaratar bandas”.