Alcalde Rodolfo Carter sobre Evelyn Matthei: “No es mi candidata”

En ‘Déjate Caer con Neme‘ conversamos con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre la seguridad en los municipios, la formalización del general Yáñez, la relación con Venezuela y su futuro electoral.

Respecto de la crisis de seguridad que afecta al país y la gestión de los alcaldes, el jefe comunal de La Florida criticó al Gobierno de cambiar de opinión tan rápido en tan poco tiempo respecto a cómo enfrentarla. En ese contexto, señaló que “no se les movió un solo músculo para empezar a copiar, y mal, la demolición de los mauselos”.

En cuanto a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Carter opinó que “si yo fuera Boric, yo no habría dicho todo lo que él dijo durante los dos años, no habría insultado a la policía. Hoy día no le pediría la renuncia al general director”, argumentando que hoy necesitamos una policía estable para combatir la delincuencia.

Pasando a las relaciones diplomáticas con Venezuela, las que últimamente se han visto tensionadas, la autoridad indicó que “el Gobierno tiene una relación compleja con Caracas porque hay un sector, el Partido Comunista particularmente, que tiene una relación filial y hasta económica con Maduro (…) yo esperaría que el presidente Boric actúe como un adulto por una vez en la vida, que entienda que está de paso por el Gobierno y que no es su juguete las relaciones internacionales”.

Por último, sobre su futuro electoral y la posible candidatura presidencial de Evelyn Matthei, si bien el alcalde reconoció su talento y larga carrera, declaró que “no es mi candidata”. En ese contexto, admitió que no descarta la posibilidad de ir a primarias, señalando que “si la primaria fuera hoy día me inscribo mañana”.