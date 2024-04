Diputado Manouchehri (PS) y acusación de intervencionismo político en la Cámara: “Elizalde les tapó la boca con un trabajo profesional”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión Investigadora sobre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sobre la nueva presidencia de la Cámara Baja y el caso Audios.

Consultado por cómo resultó finalmente la mesa directiva de la Cámara Baja, en donde la diputada Karol Cariola (PC) se quedó con la presidencia y Gaspar Rivas (PDG) con la vicepresidencia, el militante del PS estableció que “indudablemente hubo personas que para el resultado final fueron más trascendentes que el aporte que yo puedo haber realizado en distintas conversaciones, esto fue algo depositado fundamentalmente en la jefatura de bancada (…) fue un trabajo conjunto que terminó con un buen resultado para el oficialismo”.

Respecto de las amenazas de censura por parte de un sector de la derecha, en particular, de militantes republicanos tras los resultados de la votación, Manouchehri expresó que “a mí me choca un poco el hecho de que la nueva presidenta no lleva ni 30 minutos en el mandato de la Cámara de Diputados y ya el Partido Republicano está amenazando con censuras. La verdad es que ellos poco contribuyen a sacar las materias adelante y más bien se vuelven un estorbo, la única preocupación de ellos es hacer obstruccionismo político”.

En cuanto al rol del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien fue acusado de intervencionismo político en la definición de la Cámara, el diputado quiso dejar en claro que “somos poderes del Estado diferentes, entonces el ministro Elizalde no es el jefe de los diputados, pero sí jugó un rol relevante al momento de poder coordinar a las distintas bancadas”.

Siguiendo con lo anterior, opinó que “existieron críticas injustas y prematuras en contra del trabajo del ministro Elizalde, pero creo que Elizalde les tapó la boca a esas críticas con un trabajo efectivo, profesional y silencioso”.

Pasando a otro tema, sobre el trabajo de la Comisión Investigadora del caso Audios, de la cual Manouchehri es presidente, y los avances que han tenido en el caso Audios, indicó que “tuvimos a Dorothy Pérez, la contralor, estuvo también Hernán Larraín, exministro de Justicia, que es muy relevante que él haya aceptado la invitación a propósito del proceso nombramiento de jueces durante el Gobierno del expresidente Piñera porque dio una muestra de que un exministro, si no tiene ningún temor y nada que esconder, puede asistir a una Comisión Investigadora a exponer”. Sin embargo, reveló que también se invitó a Andrés Chadwick y a Rodrigo Delgado, pero que ninguno se presentó.

Por último, destacó que “estamos indagando con las herramientas que nos entrega la legislación para hacer el trabajo de la Comisión Investigadora, pero aquí hay un trabajo más de fondo que tienen que hacer los tribunales de justicia en donde hay que decirlo, muy responsablemente, acá hay una arremetida muy fuerte para querer que no se sepan los chats del señor Hermosilla y destruir la evidencia que puede complicar a muchas personas”.