Entrevistas Diputado Gaspar Rivas considera su salida del Partido de la Gente: “Es una opción que existe” En ‘Déjate Caer con Neme‘ conversamos con Gaspar Rivas, diputado del Partido de la Gente (PDG) y nuevo vicepresidente de la Cámara Baja, sobre el proceso de votación, la conformación final de la mesa directiva de la Cámara y el rol del ministro Elizalde. Al analizar el contexto previo a la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados y las diversas negociaciones, el parlamentario explicó que “me adosé a esta postura de que le correspondía al Partido de la Gente, sin embargo, plantee desde un principio que no tenía complicación en votar por un militante del Partido Comunista, pero que me adosaba a esta petición de que se respetara el acuerdo original. El choclo se fue desgranando lentamente, se fue el diputado Rubén Oyarzo del partido, y quedamos solamente la diputada Karen Medina y yo”. En cuanto a la acusación en su contra por parte de Franco Parisi, fundador del PDG, quien lo tildó de “traidor” por llegar a la testera, Gaspar Rivas expresó que fue “bien decepcionante” y que “lo menos fue dando a entender como que el PDG es una secta, donde no hay cabida para la disidencia, pensar distinto ni siquiera para explicar”. De esta manera, declaró que “puedo decir definitivamente que es una opción que no descarto (…) es muy probable que tome una decisión dentro de los próximos días”. Respecto de si teme o no que haya tensión en su relación con la diputada Cariola cuando se toquen temas de alta sensibilidad pública, Rivas respondió que “no, no creo que las haya, yo manifesté que cuando ingresaba a la mesa como primer vicepresidente dejaba ciertos artilugios, ciertos elementos de forma, los dejaba de lado”. En ese sentido, “entendiendo cuáles son nuestras diferencias, creo que podemos encontrar un punto de acuerdo importante en la medida que los dos entendemos el punto principal que es, uno, que la seguridad pública es lo que más preocupa a los chilenos y dos que está desbordado”. Por último, consultado sobre si el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, le había ofrecido la vicepresidencia, el diputado aclaró que “lo que yo dije es que el ministro me había recordado que siempre estuvo la posibilidad, que era de público conocimiento, que en el nuevo pacto que se había generado el PDG tenía una primera vicepresidencia, y que se les había ofrecido a todos los parlamentarios”.

