Jorge Sanz, académico UDD: “China no se puede permitir que sus dos principales aliados estén en una guerra”

Durante la noche del sábado 13 de abril, Irán disparó misiles y drones explosivos a Israel. Este primer ataque directo, que fue interceptado, sería una respuesta al ataque de la nación judía a Irán, luego de que bombardearan su embajada en Siria el pasado 1 de abril.

En Qué Hay de Nuevo, el analista internacional y académico UDD, Jorge Sanz, se refirió al ataque de Irán dirigido a Israel, y qué implicancias tiene esto sobre Medio Oriente y en el orden internacional.

Respecto al ataque de la nación iraní, Jorge Sanz afirmó que “Irán lanza los drones, e inmediatamente dice que ‘este fue el ataque’, y no hay más. Por lo tanto, es una respuesta dirigida y contenida; es un ataque, pero no tiene esa profundidad de una agresión para cruzar el punto de no retorno y llegar a una guerra. Es una cosa casi simbólica”.

El académico mencionó, sobre el conflicto de Israel con Gaza, que Irán “era un apoyo bastante secundario, un apoyo material, pero no se involucraba en la guerra, probablemente porque ya está involucrado en otra guerra, la de la hermana mayor de Medio Oriente, que es Rusia y Ucrania”. Además, agregó que la cercanía con China también es otro factor en su postura. Sobre eso, el académico sostuvo que “China no se puede permitir que sus dos principales aliados estén en una guerra, como es Rusia con Ucrania, y como podría haber sido una guerra de Irán en Medio Oriente, que involucraría a la OTAN con toda seguridad”.

En cuanto al rol de Israel, Sanz aseguró que “la disputa que tiene con Irán tiene que ver con un juego de poder en la zona de Medio Oriente. Estados Unidos salió de la zona y le entregó la responsabilidad estratégica a Israel, pero hoy día está en un plano de volver. Por eso la advertencia de Irán, que Estados Unidos no intervenga en la guerra de Medio Oriente, para no tenerlo como un actor en el territorio”.

Por último, el analista reflexionó que “acá ganó Israel, porque su domo funcionó, y no hay ningún misil que haya pegado en un territorio poblado. Y ganó Irán, porque cumplió con la amenaza de atacar el territorio de ese adversario que ‘no tiene derecho a existir’, como dicen los objetivos políticos de Irán y los de Hamás. Entonces los dos ganaron, y se pueden quedar tranquilos”.