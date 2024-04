Diputado Oyarzo (ex PDG) sobre presidencia de la Cámara Baja: “El PC no me da la seguridad de que votemos los proyectos de ley que la gente necesita”

En ‘Déjate Caer con Neme‘ conversamos con Rubén Oyarzo, diputado independiente del distrito 8 y exmilitante del Partido de la Gente, sobre la presidencia de la Cámara Baja, la relación entre Chile y Venezuela, y la agenda legislativa en materia de seguridad.

Sobre la definición de la presidencia y vicepresidencia de la Cámara Baja, cuya votación se llevará a cabo durante la tarde de este lunes 15 de abril, el parlamentario explicó que la situación es compleja, ya que hay dos candidatas, Joanna Pérez de Demócratas y, por otro lado, Karol Cariola del Partido Comunista (PC). Desde su punto de vista, cree que “hay que seguir una línea que tiene ser coherente. Este período, se supone que el acuerdo administrativo le correspondía al PDG, yo peleé hasta el último minuto, me salí del partido porque encontré que estas luchas de poderes eran poco interesantes para la ciudadanía porque las prioridades son la seguridad, la migración ilegal, la salud y educación, y es por eso que creo que en esa línea debería ser la mesa de la Cámara que se elija hoy. En ese sentido, creo que es mucho más coherente la diputada Joanna Pérez en esa línea que la diputada Karol Cariola”.

Frente a la pregunta de por qué cree que los últimos problemas que ha enfrentado el país podrían jugarle en contra a la diputada Cariola, el exmilitante del PDG respondió que “lamentablemente, el Partido Comunista no ha votado en proyectos de seguridad como corresponde que de hecho el mismo Gobierno propone”. Por otro lado, negó la existencia de un anticomunismo en algunos sectores del Parlamento, señalando que “yo no tengo ningún anticomunismo ni nada personal con ningún diputado o diputada del Partido Comunista (…) la realidad país te lleva a que hoy día en sí el PC no me da la seguridad de que votemos y llevemos los proyectos de ley que la gente necesita”.

Pasando a otro tema, respecto de la tensa relación entre Chile y Venezuela producto de diversos episodios relacionados con la migración irregular y la delincuencia, el diputado independiente opinó que “no creo que se tenga que cortar relaciones con Venezuela porque sería peor (…) deberíamos ser más firmes con la postura y poder dialogar bien con el gobierno de Venezuela y llegar a un acuerdo”.

Consultado por la postura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del presidente Gabriel Boric frente al caso de Ronald Ojeda, Oyarzo señaló que “nosotros en la Comisión de Gobierno Interior vamos a citar a la ministra Tohá para que nos de explicaciones (…) también tenemos que forzar que el trabajo diplomático de nuestros representantes en Venezuela haga efecto”.

Por último, sobre la agenda legislativa en materia de seguridad, el parlamentario indicó que “de 32 proyectos de ley llevamos 20 más menos aprobados. Yo creo que aquí falta que el Presidente le ponga urgencia a este tipo de proyectos para que avancen más rápido (…) ha faltado un liderazgo al respecto”.