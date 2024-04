Entrevistas Senador Chahuán (RN) por caso Ojeda: “Le quiero exigir al Gobierno que el embajador (Gazmuri) se quede en Chile todo el tiempo que sea necesario” En ‘Déjate Caer con Neme‘ conversamos con el senador de Renovación Nacional (RN) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chahuán, sobre los nuevos antecedentes que se conocieron respecto del secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda. Consultado por las declaraciones del fiscal Héctor Barros, quien reveló que el crimen habría sido orquestado desde Venezuela, el senador de RN indicó que “ciertamente hay indicios razonables para sostener que esta acción se acordó o se planificó en Venezuela y se ejecutó para agentes venezolanos en Chile”. Sobre la respuesta del Gobierno y los dichos del presidente Gabriel Boric de que exigirán la extradición de los sospechosos y la colaboración por parte del país, el parlamentario manifestó que “soy partidario de elevar el tono (…) yo le quiero exigir al Gobierno que el embajador de Chile en Venezuela debe quedarse en Chile todo el tiempo que sea necesario hasta que hayan garantías de que se esclarezcan los hechos, no solamente por el caso del teniente Ronald Ojeda, también por los dichos del canciller venezolanos y por la persecución y vulneración de los derechos que ha tenido la oposición y, particularmente, todo el círculo de María Corina Machado”. En la misma línea, señaló que “queremos que se evalúe el romper relaciones diplomáticas, creemos que los hechos son demasiado graves”. Por último, Chahuán expresó que “a mí me gustaría que el gobierno chileno, tomando en cuenta de la gravedad de que actualmente agentes de contrainteligencia de un tercer país asesinan a una persona con refugio, donde hay deber del Estado de proteger, que al menos inicien las acciones correspondientes ante los organismos internacionales y también ante la Corte Penal Internacional para los efectos de establecer las responsabilidades si es que finalmente Venezuela no da curso a la extradición”.

