Mario Desbordes (RN): “Si la Evelyn me necesita en Santiago o en el Congreso, yo me pongo a disposición”

La muerte del teniente Sánchez, en manos de delincuentes y en medio de un asalto, agudizó las conversaciones en torno a la crisis de seguridad y de migración en Chile, luego de que se confirmara la detención de tres extranjeros por el crimen cometido.

En Déjate Caer con Neme, el exministro y exdiputado de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al crimen del teniente de Carabineros, a la crisis de seguridad y a las responsabilidades detrás de esto.

Respecto a la nacionalidad de las personas detenidas por la muerte del teniente Sánchez, tras confirmarse que uno de los delincuentes –fallecido en el lugar– tenía una orden de expulsión desde 2020, Desbordes afirmó que “es imposible controlar la migración ilegal al 100%, pero hay que hacerla más difícil”. Además, sobre el mismo crimen, indicó que “las reglas de uso de la fuerza te dicen que primero tienes que advertirlo, después tienes que llamarlos. Después le tienes que gritar, y después tienes que disparar al aire. Eso dicen las reglas del uso de la fuerza. Váyanse un rato a la punta del cerro”. Y agregó que las personas detrás de la formulación de estos procedimientos “es gente que nunca ha tenido una pistola en la mano, que nunca ha enfrentado un procedimiento, que no saben lo dinámicos que son”.

Sobre la responsabilidad del Gobierno, el exdiputado testificó que “conversaba con el subsecretario Vergara, que ha hecho un esfuerzo por supuesto, y consiguió 800 carabineros recontratados. Pero hoy día hay 3.000 dispuestos a volver. Y necesitamos ahora ya más carabineros. Y el ministro de Hacienda no le da la plata. ¿Entonces el Gobierno tiene la real voluntad, sí o no, de enfrentar esta cosa que no da para más?”. Y sobre la crisis de seguridad, manifestó que “es culpa de la oposición y el Gobierno, que se enfrentan todo el día, en circunstancias en que la gente pide que dejen de pelear, solucionen las cosas, se sienten en la mesa y se pongan a trabajar”.

Sobre la preparación de Carabineros para enfrentar la crisis de seguridad, Desbordes aseguró que “estamos con los carabineros con la musculatura tan flaca y débil, que no pueden hacer la pega. Por supuesto que es importante que el privado también haga lo propio. Yo veo al metro y los felicito. Puso a guardias tácticos, vestidos de negro, con bastón, los prepararon bien”.

Por último, en cuanto a su futuro político, el exministro de Renovación Nacional sostuvo que aún no se define nada, junto con afirmar que su candidata presidencial es Evelyn Matthei. Sobre esto, señaló que estará “donde la Evelyn me necesite. A mí esta tontera de Renovación de que tenemos que esperar, váyanse a la punta del cerro. Pongámonos detrás de esta mujer, que la encuentro extraordinaria, que la conozco por años y la admiro muchísimo. Y si la Evelyn me necesita en Santiago o que me guarde en el Congreso, yo me pongo a disposición. No está definido todavía”.