Felipe Harboe: “No se le puede pedir al Gobierno que termine con la delincuencia que probablemente empezó hace 20 años atrás”

En Lo que Faltaba, el ex parlamentario, convencional constituyente y subsecretario, Felipe Harboe, se refirió al crimen del teniente Sánchez, a la crisis de seguridad que atraviesa el país, y a los dichos del canciller venezolano, que pusieron en duda la existencia del Tren de Aragua.

Harboe afirmó que estos crímenes tienen que ver con “la incapacidad del sistema de seguridad en general de poder prevenir este tipo de situaciones. El modus operandi se repite, una encerrona; la víctima ahora es un carabinero pero hace unas semanas fueron civiles comunes y corrientes, que terminaron igualmente asesinados; el uso de armas de fuego y extranjeros irregulares”, agregando que “lo que la gente quiere, además de que sancionen a quienes cometen estos hechos, es que esto no ocurra. Y para eso se requieren políticas de prevención que evidentemente no están resultando”.

Además, el ex parlamentario afirmó que el problema que tenemos hoy día es que “la política está preocupada de las emociones y no de las acciones objetivas que tienen que realizar”.

Respecto al llamado a consulta del presidente Boric al embajador de Chile en Venezuela, tras los dichos del canciller venezolano que ponen en duda la existencia del Tren de Aragua, Harboe afirmó que “no criticaría el acuerdo, lo que yo criticaría tiene que ver con que, si escala un enfrentamiento diplomático, lo que va a ocurrir es que, en el próximo avión donde queramos deportar venezolanos irregulares que han cometido delitos, el gobierno de Venezuela nos dirá que no pueden aterrizar, y eso es un problema. Entonces, en esto hay que ser muy pragmático”.

Finalmente, el ex subsecretario del Interior reflexionó que “en algún momento debe pararse esta pelea permanente que hay entre unos y otros, porque de verdad que la única forma de disminuir los niveles de violencia que tiene el país es crear políticas de Estado. No se le puede pedir al Gobierno que termine con la delincuencia que probablemente empezó hace 20 años atrás, porque esto es una evolución, no es automático”.