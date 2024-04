Exministro Heraldo Muñoz tilda de “insulto a la inteligencia” los dichos del canciller venezolano sobre el Tren de Aragua

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, sobre el llamado a consulta de Chile a su embajador en Venezuela, tras los polémicos dichos del canciller venezolano, Yván Gil, quien aseguró que la banda criminal del Tren de Aragua no existe y que es una ficción inventada por la mediática internacional.

Consultado por las declaraciones de Gil, el excanciller chileno opinó que “no solo es el negacionismo criminal del canciller venezolano que, en un insulto a la inteligencia, afirma que el Tren de Aragua es una ficción mediática cuando hay más de medio centenar de individuos presos en Chile pertenecientes a esta banda criminal, sino que se acumula la falta de cooperación de buena fe para intercambiar información”.

Siguiendo con lo anterior, la exautoridad señaló que “es una acumulación de situaciones que lleva al llamado a consulta del embajador Gazmuri, un llamado a consulta en diplomacia siempre es una expresión de malestar con aseveraciones o acciones de otro país, así que yo diría que las relaciones está en muy mal pie entre Chile y Venezuela”.

En otro punto, Muñoz hizo hincapié en que “siempre hay que tener una puerta entreabierta, hay que tener la disposición de abrir canales de interlocución, de diálogo, hasta los países más distanciados siempre mantienen canales abiertos”.

Desde su punto de vista, expresó que “yo soy escéptico de un mejoramiento de la relación bilateral en el corto plazo y yo creo que el embajador Gazmuri tendrá que hacer un diagnóstico detallado de lo que está pasando en Venezuela”.

Por último, a raíz de la muerte del carabinero Sánchez y la detención de tres ciudadanos venezolanos, y si esto complica aún más la relación entre ambos países, el exministro indicó que “eso es parte del problema porque muchas personas que tienen orden de expulsión no han sido expulsadas porque el gobierno venezolano no los recibe y no autoriza los vuelos de repatriación, por eso que también el subsecretario del Interior intentó este convenio para facilitar el intercambio de información y que se recibieran estas personas”.