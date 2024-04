Ignacio Imas, Gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción: “El Gobierno no se puede dar el lujo de perder una nueva elección”

En la medianoche del miércoles 10 de abril se vence el plazo para la inscripción de pactos en primarias, de cara a las elecciones municipales y de gobernaciones en octubre.

En Qué Hay de Nuevo, Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, se refirió a la situación política de los partidos, en la previa a la inscripción de las listas.

Respecto a la formalización del pacto entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Imas sostuvo que “no sé si la Democracia Cristiana hoy día tiene los candidatos necesarios, con la fortaleza necesaria para pedir otra comuna, porque generalmente las comunas que van quedando son las que los partidos van desechando”.

Además, añadió que “lo que necesita hoy día el oficialismo más la DC es re encantar, debido a la complejidad del oficialismo, porque hoy día Boric viene bastante a la baja, o al menos nunca ha ido al alza. Necesitan darle dinamismo a las candidaturas. Lo que importa es que el día posterior de las primarias, estén todos unidos”.

Asimismo, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción se refirió a las dificultades del bloque oficialista con la Democracia Cristiana para llegar a un acuerdo. Sobre eso, afirmó que “la cantidad de partidos que tiene el oficialismo más la DC es impresionante, versus los partidos políticos que tiene Chile Vamos, que son solo tres, entonces algo ayuda”.

Por último, Imas habló sobre el rol que debe asumir el Gobierno en el acuerdo, señalando que “el Gobierno debería encerrar a sus partidos más la DC en el búnker de la Moneda, y decirles que no salen de acá hasta que terminen de negociar la última comuna”, y agregó que “el Gobierno necesita jugar un papel ahí, cumplir un rol dialogante. No se puede mantener impávido respecto al resultado que tengan sus partidos en octubre o en junio en la primaria, porque como le vaya a sus partidos es finalmente como los van a ver. El Gobierno no se puede dar el lujo de perder una nueva elección”.