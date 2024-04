Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya: “Quiero que las personas que actuaron de mala manera tengan alguna sanción”

Luego de que se conociera el suicidio de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, que denunció ser víctima de acoso y maltrato sufrido por parte de docentes de la institución, el rector académico, José Antonio Guzmán, decidió apartar de sus funciones a las tutoras involucradas y abrir una investigación independiente, la que tiene una fecha máxima de 30 días, con la finalidad de esclarecer la situación.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, la madre de Catalina, Carolina Cors, se refirió a las medidas que adoptó la institución académica y los efectos que generan en la salud mental de los alumnos y jóvenes, conductas desproporcionadas en las prácticas profesionales.

Consultada por cómo ha sido este proceso, luego de visibilizar el caso, indicó que es bastante “inesperado”, debido a que “no soy de la generación de redes sociales, entonces nunca me imaginé una reacción tan enorme. Mi objetivo era dar a conocer la situación porque me parecía de una injusticia tremenda, considerando el desenlace”.

Tras esto, informó que quiso exponer previamente el acontecimiento “pero mi hija no quiso, para no exponerla a más maltratos en la universidad, ya que cada vez que ella acusaba los hechos, le iba cada vez peor y era más maltratada”.

En relación a si busca algún tipo de reparación o rectificación por parte de la universidad, fue tajante al sostener que “no espero nada. Catalina falleció el 16 de marzo y el 18 del mismo mes me llegó un correo de condolencias (…) dijeron que se enteraron a raíz de un comunicado, lo que no es verdad. Las declaraciones públicas que han hecho me han parecido violentas, porque su comunicado solo muestra su maravillosa disposición, sus exhaustivas investigaciones y a que los alumnos sigan los conductos regulares de comunicación, Catalina hizo todo eso y no solo no la escucharon, si no que también sufrió hostigamiento en sus siguientes internados”.

En esa línea, agregó que “quisiera que haya un cambio real y no de palabra en el modo en que nos tratamos como personas (…) también quiero que las personas que actuaron de mala manera tengan algún tipo de sanción”.