Rodrigo Egaña, director (s) de Educación Pública: “En Atacama hubo una incapacidad de gestión operativa del Servicio”

El pasado 5 de abril, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, envió un oficio al director subrogante de Educación Pública, Rodrigo Egaña, solicitando detener el traspaso de los colegios de la comuna a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Los Servicios Locales de Educación son una “nueva institución que deja atrás a las municipalidades como organismos responsables de entregar educación a más de un millón de niños, niñas, adolescentes y adultos del país”.

En Qué Hay de Nuevo, el director subrogante de Educación Pública, Rodrigo Egaña, se refirió a los SLEP y a su situación en Atacama, por las deficiencias en infraestructura y salubridad que presentan los establecimientos educacionales que dependen del organismo.

Respecto al caso de Atacama, Egaña afirmó que “si no tenemos buenos directivos públicos, no vamos a tener buena gestión pública. Para eso, ya hace 20 años se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, que intenta seleccionar a los mejores dentro de los interesados en poder trabajar en una cierta área de dirección en el Estado”. Además, añadió que “eso se ha ido cumpliendo, pero ciertamente ese es un sistema que no es infalible, y no siempre se elige a la mejor persona para el cargo que se ande buscando. Y esto, yo creo que en Atacama fue una situación que tuvo mucha incidencia”. Asimismo, el director (s) de Educación Pública sostuvo que en Atacama “hubo una incapacidad de gestión operativa del Servicio”.

Por último, sobre el desafío que significa crear nuevos SLEP, Rodrigo Egaña aseguró que “estamos empezando a trabajar en una iniciativa que apunte a buscar y entusiasmar a gente para que se vayan a los SLEP a dirigirlos. Yo creo que hay gente en el país que se pueden ir a esas funciones, y tenemos que superar esta imagen de que el sistema público de educación es un fracaso, que no tiene sentido irse a trabajar allá, porque tenemos que conseguir que mucha gente buena vaya a cumplir esas tareas a los futuros servicios”.