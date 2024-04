Exministro Jaime Bellolio (UDI): “La oposición no puede darse el lujo de ir dividida frente a las siguientes elecciones”

En ‘Déjate caer con Neme‘ conversamos con el exministro secretario general de Gobierno y militante de la UDI, Jaime Bellolio, sobre las elecciones municipales de octubre y su posible candidatura a la alcaldía en Providencia.

Respecto de si será o no candidato a alcalde en la comuna, Bellolio expresó que “la muerte del presidente Piñera me hizo reflexionar algo que es bien profundo, que yo estaba pensando que más adelante podía volver a una lógica municipal y la pregunta es si es que acaso existe ese más adelante”. Frente a este panorama, señaló que en enero conversó con Evelyn Matthei sobre su disposición a postularse en caso de que ella no fuera a la reelección.

En el escenario previo a las municipales, el exministro opinó que “la oposición no puede darse el lujo de ir dividido frente a las siguientes elecciones (…) hay ciertos municipios en los cuales que se podrá tener dos candidatos de derecha, Lo Barnechea, pero los demás, se requiere que haya una unidad y si la forma para llevar un candidato de unidad es una primaria, bienvenido sea”. En este punto, declaró haber pasado por el notario público en Providencia, afirmando que está disponible para ocupar el cargo de jefe comunal.

Consultado por cómo ve a Republicanos ante las presidenciales, el exdiputado indicó que “en el caso de Chile, el problema principal que tenemos es de gobernabilidad y de fraccionamiento de Parlamento (…) Chile Vamos tiene que ser capaz de convocar a la otra coalición que es Republicanos y también hacia el centro, que es Demócratas y Amarillos”.

Por último, sobre el desempeño del actual Gobierno, Jaime Bellolio apuntó a que “el Gobierno no sabe bien cuál es camino, el presidente Boric quiso, en un inicio, construir un camino entre el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero en vez de hacerlo, mi impresión es que da tumbos entre los dos costados”. En ese sentido, “el Gobierno tiene muchas peleas internas que se reflejan luego en la no aprobación de algunas leyes en materia de seguridad, en la dificultad de avanzar en un acuerdo en la reforma de pensiones y en el tema de salud”.