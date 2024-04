Rafael Gumucio y dichos de Jadue que salpican al PC: “Solo piensa en él, es un ‘Chicago Boys’ vestido de comunista”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el escritor y columnista, Rafael Gumucio, analizó el panorama político, marcado por la formalización de Daniel Jadue en el marco del caso Farmacias Populares, su impacto en el Partido Comunista y la irrupción de Marcela Cubillos para las municipales.

Al analizar la polémica en torno a los dichos del alcalde de Recoleta contra el Consejo de Defensa de Estado (CDE) sobre que existe una “operación política” y cómo esto salpicó al Partido Comunista (PC), el columnista señaló que “creo que el Partido Comunista debería haber pensado hace mucho tiempo que Jadue no es comunista, no pertenece a la historia del partido e ideológicamente está muy lejos”.

Siguiendo con lo anterior, opinó que el actual alcalde de Recoleta entró al partido “para molestar”, agregando que “el Partido Comunista de Luis Corbalán no lo reconozco en nada en Jadue (…) yo siempre digo que él podía haber sido perfectamente de la UDI popular con algunos cambios ideológicos”.

Respecto de cómo ha actuado el Gobierno frente a esta situación, Gumucio expresó que “me ha impresionado mucho la vocera de Gobierno cómo ella no se ha comparado con el problema y ha tomado la línea Tohá, han hecho lo posible para que sea un cortafuego (…) no sé si Jadue está ayudando mucho a que la lista del Partido Comunista consiga más alcaldías, pero él no piensa así porque solo piensa en él. En ese sentido, es como la persona más capitalista en el mundo, es un Chicago Boys vestido de comunista”.

Pasando a otro tema, respecto de las municipales, la decisión de Daniela Peñaloza de no ir a la reelección como alcaldesa de Las Condes y la aparición de Marcela Cubillos, el escritor destacó que “la irrupción de Marcela Cubillos es como el acto de arrojo y valentía menos arrojado y valiente del mundo”.

Sobre si existe anticomunismo en nuestro país, Gumucio indicó que “siempre ha habido anticomunismo (…) pero el anticomunismo así visceral me parece una tontería, pero creo que el Partido Comunista chileno hace bastante difícil el trabajo de no ser anticomunista, creo que no hay nadie más anticomunista que Daniel Jadue”.

Por último, en cuanto a si comparte o no la percepción de que estamos mejor que hace dos años, el columnista declaró que “sin lugar a duda (…) los logros económicos, si este fuera un Gobierno de derecha le pondrían a Mario Marcel una medalla”. En esa línea, también hay que tener en consideración que estábamos muy mal hace dos años.