Economista Juan Pablo Medina descarta que la permisología sea problema del Gobierno actual

En conversación con ‘Más que Números‘, el economista, académico de la UAI e integrante del Grupo de Política Monetaria (GPM), Juan Pablo Medina, se refirió a los resultados del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo de 2024, publicado por el Banco Central, y el panorama económico chileno.

Sobre sus impresiones respecto del IPoM, Medina indicó que “el Banco Central de alguna manera trata de tener una coherencia en el siguiente sentido, porque lo que controla es la tasa de interés de corto plazo, pero para decidir su trayectoria tiene que mirar cuál es la perspectiva de la economía, entonces en eso toma en cuenta qué va a pasar con la actividad, la demanda y la inflación. Lo que nos dijo fue que cambió un poco sus perspectivas para el año en inflación, las subió, y cambió las perspectivas de actividad económica, también las subió”. Por lo tanto, “en coherencia, dio un mensaje de que las bajas de tasas van a ser un poquito menos grandes de las que había pensado”.

Consultado por la recomendación que hizo el GPM al ente autónomo sobre recortar en 75 puntos la tasa de interés, pero donde hubo dos votos de minoría, de Carlos Budnevich y Tomás Izquierdo, de recortar en 50 puntos, el economista opinó que “a mi modo de ver, si bien pueden haber argumentos para decir que lo correcto es de 100 a 50 puntos base, como argumentó Carlos Budnevich y Tomás Izquierdo, creo que por prudencia uno tiene que ser más gradual”. Esto ya que si el BC entre reuniones pasara de 100 a 50 puntos, “da un mensaje más errático”.

Pasando al sector inmobiliario, frente a la pregunta de cómo puede ser que si el BC está bajando las tasas, los créditos hipotecarios estén subiendo, el economista explicó que “en esa dimensión yo creo que va a haber más disidencia de parte de los economistas porque la visión tradicional es decir veamos lo que pasa con la tasa de interés y uno piensa que la economía funciona igual como hace cinco o diez años atrás, pero ahora lo que ha pasado es que las correlaciones de las tasas largas están mucho más condicionadas con el escenario externo”.

Por último, en el marco de la caída de la inversión, en particular en maquinaria y equipo, y los factores que inciden en ello, el integrante del GPM señaló que dado que la inversión, en general, es volátil, la maquinaria y equipo es aún más, por tanto, es sensible a ciertas condiciones como el tipo de cambio. Por otro lado, respecto a las políticas públicas, Juan Pablo Medina apunto a que “yo creo que pesa, pero hay que reconocer que esto de los permisos no es algo que haya pasado en este Gobierno, el Estado hace harto tiempo que no se ha puesto de acuerdo de agilizar estas cosas (…) la minería tiene miles de proyectos de tender minas, pero son complejos, por lo tanto, uno quisiera apurar estas cosas, pero también tienen que considerar los impactos medioambientales”. Por lo tanto, “no puedo decir que los permisos sean un problema de este Gobierno, sino que viene de mucho más tiempo de la institucionalidad del país con respecto a los permisos”.